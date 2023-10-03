رابط موقع التنسيق الإلكتروني الثانوية العامة 2023 واستعدادات العام الدراسي الجديد

مع بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024 زاد البحث عن موقع التنسيق الإلكتروني الثانوية العامة 2023 كي يستفيد طلاب الثانوية العامة من الخدمات التي يحتاجونها وتقدم لهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

موقع التنسيق الإلكتروني الثانوية العامة 2023

في هذا التقرير يستعرض موقع الدستور رابط الوصول إلى موقع التنسيق الإلكتروني الثانوية العامة 2023، والخدمات المتاحة من خلاله كي يمكن الطلاب من تنفيذها في الأيام الأولى من الدراسة.

يمكن الوصول إلى موقع التنسيق الالكتروني للثانوية العامة 2023 من هنا.

بعد الدخول على الرابط تظهر صفحة جديدة يمكن من خلالها

إجراء خدمات تنسيق الثانوية العامة ومنها ( تقليل الاغتراب مفتوح لمن لم يستفد سابقًا)

ويوجد العديد من الخيارات في خدمات تنسيق الثانوية العامة منها

تسجيل الرغبات (التسجيل مفتوح للمستنفدين والمتخلفين)

نتائج التنسيق (الان نتائج تقليل الاغتراب)

برنامج تقليل الإغتراب (تقليل الاغتراب مفتوح)

خدمات موقع التنسيق الإلكتروني للثانوية الأزهرية

حيث متاح الآن نتائج التحويلات (من خلال الايقونة الخاصة بالنتائج والاستعلام عنها)

خدمات تنسيق الشهادات الفنية

كذلك متاح خدمات تنسيق الشهادات الفنية من خلال موقع التنسيق الالكتروني.

تسجيل الرغبات (الان التسجيل مفتوح للمستنفدين والمتخلفين)

نتائج اختبار القدرات

تقليل الاغتراب (تقليل الاغتراب مفتوح)

نتائج الحاصلين على الشهادات الفنية (الان نتائج تقليل الاغتراب)

استعدادات الجامعات لبدء العام الدراسي الجديد 2023/2024

وفي إطار استعداد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام الدراسي الجديد 2023/2024 بالجامعات والمعاهد المصرية وجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بسرعة انتظام الدراسة وحسن سير العملية التعليمية، كذلك جاهزية المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والمدن الجامعية، والتأكيد على اتباع كافة معايير السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية؛ لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب.

كما وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي بسرعة إعلان الجداول الدراسية قبل بدء العام الدراسي الجديد؛ لضمان انتظام الدراسة بكافة الكليات والمعاهد.

وحرصت وزارة التعليم العالي والبحث على التأكيد على أهمية تطبيق الخطط التنفيذية للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية؛ لدورها الفعال في تنمية مهارات الطلاب في كافة المجالات، وتنمية الفهم لدى الطلاب بالتحديات المعاصرة التي تواجه الوطن، وكذلك الحرص على زيادة جهود الجامعات في محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار؛ تفعيلًا لدور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.