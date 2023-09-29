الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد بدء الدراسة في الجامعات 2024 والمدارس الدولية

طلاب
طلاب

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق العام الدراسي الجديد.. وانشغل آلاف الطلاب وأولياء أمورهم بمعرفة موعد بدء الدراسة في الجامعات 2024 والمدارس الدولية، وحددت وزارة التعليم العالي في مصر والبحث العلمي، لتعلن الكثير من الجامعات الانتهاء من الاستعدادات والتجهيزات الخاصة وتكون ببدء الدراسة بالعام الجامعي الجديد 2023-2024، والمقرر انطلاقها غدا السبت الموافق 30 سبتمبر الجاري، لاستقبال جميع الطلاب الجُدد والقدامى.

موعد بدء الدراسة في الجامعات 2024 والمدارس الدولية 

وتستعرض "الدستور" في السطور التالية ميعاد بداية الدراسة في الجامعات 2024.

ميعاد بداية الدراسة في الجامعات

وأكدت وزارة التعليم العالي تزامنا مع تحديد ميعاد بدء الدراسة فى الجامعات المصرية 2023- 2024، الذي ينطلق غدًا السبت 30 سبتمبر، على أهمية استمرار الجامعات في تنفيذ الأنشطة الرياضية والأنشطة الفنية والانتهاء من أعمال الصيانة التي تتطلبها المعامل والمنشآت الجامعية وتكون قبل الدراسة.

موعد إجازة نصف العام.. تبدأ يوم 27 يناير 2024

وأشارت وزارة التعليم العالي في مصر إلى أن إجازة نصف العام سوف تبدأ يوم 27 يناير 2024، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في يوم 10 فبراير، وسينتهي في يوم 30 مايو، وستُجرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني في شهر يونيو 2024.

توجيهات هامة لبدء الفصل الدراسي الأول

وتزامنا مع بدأ الفصل الدراسي الأول 2023-2024، أعلنت وزارة التعليم العالي عن تنفيذ العديد من التوجيهات المتمثلة فيما يلي:

  • تنفيذ الأنشطة الرياضية والفنية والأنشطة الثقافية والاجتماعية.
  • ضمان جودة العملية التعليمية.
  • ودعم أصحاب المواهب الرياضية والفنية.
  • الانتهاء من كافة أعمال الصيانة التي تتطلبها المعامل والمنشآت الجامعية.

موعد انتهاء الدراسة للعام الدراسي الجديد 2024

وسيستمر العام الدراسي الجديد في عام 2023\2024 إلى  يوم السبت الموافق 8 في شهر يونيو  2024، حيث أن ميعاد بدء الدراسة 2024 سيكون فى نفس الوقت لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والمدارس الرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات علي أن ستبدء إجازة إجازة نصف العام الدراسي بدء من يوم ٢٧ يناير 2024.

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مواعيد الدراسة في المدارس الدولية

وفيما يخص ميعاد بدء الدراسة بالمدارس الدولية يسمح للمدارس الدولية الراغبة في بداية العام الدراسي الجديد 2023\2024 مبكرا بدءا من الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك عقب التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم من أجل أخذ الموافقة اللازمة.

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