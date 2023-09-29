الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

549 مدرسة تستقبل طلاب الغربية فى أول أيام الدراسة.. غدًا

ناصر حسن، وكيل وزارة
ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية

أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، جاهزية المدارس بجميع الإدارات استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، والذي سيبدأ غدًا السبت في 549 مدرسة تشمل نوعيات التعليم العام والفني، بإجمالي عدد الطلاب 303291 طالبًا.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

ووجَّه وكيل الوزارة على حسن استقبال الطلاب في أول أيام العام الدراسي، وتنظيم العمل داخل جميع المدارس، وتهيئتهم داخل فصولهم، والتشديد على الإشراف، وقت دخول الطلاب المدرسة وأثناء الفسحة حتى انصرافهم، واضعين أمن وسلامة الطلاب نصب أعيننا جميعًا، مؤكدًا تواجد طلبة الكشافة والمرشدات من الطلاب القدامى لتنظيم الدخول، ومساعدة الطلاب الجدد للتعرف على فصولهم وأماكنهم. 

تفعيل الأنشطة التربوية

ووجه أيضّا بضرورة تفعيل الأنشطة التربوية داخل المدارس، لجذب الطلاب، وتفعيل مجموعات الدعم للتخفيف على أولياء أمور الطلاب، والتشديد بعدم جمع أي أموال من الطلاب تحت أي مسمى، وسرعة تسليم الكتب للطلاب. 

كما أكد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، على ضرورة غلق بوابات المدارس، وتنظيم مقابلة أولياء الأمور، موجهًا بضرورة التنسيق مع الأحياء والمحليات، والجهات المعنية لرفع أية إشغالات في محيط المدارس.

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