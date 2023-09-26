الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم الغربية" تناقش لائحة الانضباط المدرسي وتفعيل مجموعات دعم الطلاب

صورة من الحدث
صورة من الحدث

عقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، الثلاثاء، اجتماعًا حضره مدير عام التعليم العام، ومدير إدارة التعليم الثانوي بالمديرية.

استهدف الاجتماع، الذي عقد بمسرح المديرية بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية، كل من السادة مديري التعليم الثانوي بالإدارات التعليمية العشر، والسادة مديري المدارس الثانوية بجميع الإدارات.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وتزامناً مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد 2023 / 2024،

خلال الاجتماع، ناقش وكيل الوزارة ناصر حسن الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2023/2024 وتفعيل الكتاب الدوري رقم 33 بتاريخ الدوري ٧/٩/٢٠٢٣بشأن الاستعداد للعام الدراسي، ونظام الإدارة المدرسية والخاص بأعمال الصيانة البسيطة، والإجراءات التي يجب اتباعها لتحقيق الاشتراطات الصحية ضد الأمراض المعدية، وتشكيل لجنة الصحة والبيئة بكل مدرسة وإدارة، في ضوء القرار الوزاري 74لسنة 2014.

كما تم التأكيد على الانتهاء من الإحصاء الاستقراري الخاص بالطلاب والعاملين وبخاصة طلاب الصف الأول الثانوي، وعمل إحصاء دقيق بأعداد المستهدفين باستلام التابلت من الطلاب والعاملين للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

تفعيل مجموعات الدعم للطلاب طبقا للقرار الوزاري 

وأكد ناصر حسن تفعيل مجموعات الدعم للطلاب طبقا للقرار الوزاري رقم 28 بتاريخ ١/٢/٢٠٢٣، وكذلك مناقشة القرار الوزاري رقم 187 بتاريخ ٢١/٩/٢٠٢٣بشأن لائحة النظام والانضباط المدرسي.

وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربيه مدرسة ناصر الثانوية الزراعية الإحصاء الاستقراري مجموعات الدعم للطلاب للعام الدراسي الجديد

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