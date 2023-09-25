الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم الغربية" تعقد لجنة المقابلات الشخصية لاختبارات الترشيح لوظيفة وكيل مدرسة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقدت مديرية التربية والتعليم في محافظة الغربية، لجنة المقابلات الشخصية للاختبارات لجميع المتقدمين من الإدارات التعليمية العشر، وتمت مناقشة تقدم المرشحين لشغل وظيفة وكيل مدرسة في الغربية.

وأقيمت المقابلات في مسرح مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية التابعة لـ إدارة غرب طنطا التعليمية، برئاسة ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وحضرها أعضاء اللجنة المكونة من ممثلين عن الشئون التنفيذية، والتعليم العام، وكلية التربية، ومجلس الأمناء، والتنظيم والإدارة، ونقابة المعلمين، والشئون القانونية.

وتأتي هذه المقابلات ضمن خطوات تجديد بعض الوظائف القيادية والإشرافية في مديرية التربية والتعليم بالغربية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وطارق رحمي، محافظ الغربية.

ويهدف إجراء هذه المقابلات إلى اختيار الأفضل من بين المرشحين المؤهلين للقيام بدور وكيل المدرسة، وتعزيز القيادة والإشراف التربوي في المدارس بالمحافظة، وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي المستمر لتحسين جودة التعليم وتطوير القطاع التعليمي في الغربية.

وتعكس هذه العملية الشفافية والمساواة في فرص الترشيح والتوظيف، حيث تم اختيار أعضاء اللجنة من مختلف الجهات المعنية لضمان تقييم شامل وعادل للمرشحين.

من المتوقع أن تعلن مديرية التربية والتعليم بالغربية قريبًا عن النتائج وأسماء المرشحين الذين تأهلوا للمرحلة التالية في عملية التوظيف.

وأكد وكيل وزارة التعليم بالغربية، أن هذه الخطوة تأتي كجزء من جهود مستمرة لتحسين القطاع التعليمي وتعزيز الإدارة والإشراف التربوي في المدارس، بهدف توفيرتعليم ذو جودة عالية وبيئة تعليمية مناسبة للطلاب في المحافظة.

وأضاف أن هذه الخطوة تزيد ثقة المجتمع التعليمي في عملية التوظيف وتعزز الشفافية والمصداقية في اختيار الكوادر القيادية والإشرافية في المدارس، ولها تأثير إيجابي على تطوير المناهج وتحسين الأداء التعليمي في المدارس الابتدائية بالغربية.

وتستمر هذه الجهود في الاهتمام بتطوير الكوادر التعليمية وتعزيز قدراتها ومهاراتها التربوية، كما ينبغي تكثيف الجهود لتطوير برامج تدريبية وورش عمل للمعلمين والمشرفين التربويين بهدف تحسين جودة التعليم وتعزيز تجربة التعلم للطلاب.

مديرية التربية والتعليم في محافظة الغربية إدارة غرب طنطا التعليمية وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربيه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى المرشحين المؤهلين للقيام بدور تحسين جودة التعليم وتطوير القطاع التعليمي

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