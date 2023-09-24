"تعليم الغربية" تناقش استعدادات العام الدراسي الجديد

عقد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، مساء اليوم، الاجتماع الذي عقدته إدارة الأمن بالمديرية، بحضور محمد حمودة، مدير إدارة الأمن، والدكتورة مرفت فايد، مدير إدارة التدريب، ومسؤولي ومساعدي الأمن بالمديرية والإدارات؛ لمناقشة استعدادات إدارات الأمن لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023 / 2024.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

مناقشة المعوقات والتحديات

وخلال الاجتماع الذي عقد بمركز التنمية المهنية بطنطا، تم مناقشة الإيجابيات والسلبيات التي حدثت خلال العام الدراسي الماضي، ومناقشة المعوقات والتحديات التي تواجه عمل السادة مسئولي ومساعدي الأمن بالإدارات المختلفة وكيفية تذليلها، ومناقشة آخر التطورات الخاصة بالمبادرات الرئاسية (حياة كريمة) و (ترشيد الكهرباء والمياه).

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم ناصر حسن، أنه تم مناقشة مدى استعداد وجاهزية المنشآت التعليمية لاستقبال العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، أنه تم مناقشة آلية تنفيذ كل التعليمات والمنشورات الأمنية والكتب الدورية الواردة من الإدارة المركزية للأمن، ومناقشة آلية الاستعداد لتنفيذ خطط الإخلاء على مستوى المدارس والإدارات التعليمية، والتأكيد على مبدأ الأمن وهو حماية الأشخاص والممتلكات، والاستعداد الكامل لمواجهة الأزمات.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم، على مدير أمن مديرية التربية والتعليم ومساعديه، بضرورة الحضور دائمًا وباستمرار داخل المدارس والإدارات التعليمية؛ حفاظًا على العملية التعليمية وممتلكات وأرواح المواطنين والمدرسين والطلاب جميعًا.