"تعليم الغربية" يعلن أوقات وأماكن قبول تظلمات الدور الثاني للشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية عن بدء استقبال طلبات التظلمات من الطلاب المتأثرين بنتائج الدور الثاني لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، اعتبارًا من الخميس القادم ولمدة خمسة عشر يومًا.

وذلك وفقًا لما أوضحه المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، يتم تقديم التظلمات وسداد الرسوم المقررة والبالغة ٣٥ جنيهًا عن كل مادة، في مقر لجنة التظلمات المخصصة بمدرسة السيدة عائشة الإعدادية بنات، والتي تقع في شارع عثمان محمد بطنطا.

وأشار حسن إلى أنه يمكن تقديم التظلمات وسداد الرسوم خلال أيام الأسبوع، باستثناء أيام الجمعة والعطلات الرسمية، حيث ستكون اللجنة متاحة للطلاب خلال فترة التظلمات المحددة.

وتأتي هذه الخطوة من مديرية التربية والتعليم بالغربية، تماشيًا مع الحرص على توفير الفرصة للطلاب للتظلم في حال وجود أي استفسارات أو اعتراضات على نتائجهم في الامتحانات، حيث يتم فحص التظلمات بعناية وتقديم الدعم اللازم للطلاب من خلال اللجنة المختصة.

وتهيب مديرية التربية والتعليم بالطلاب وأولياء الأمور بالاستفادة من فترة التظلمات المحددة، وتوجيه التظلمات بشكل واضح ومدعم بالأدلة اللازمة، حيث سيتم دراسة كل تظلم بعناية وإصدار القرارات النهائية المناسبة حسب الأصول والقوانين المعمول بها.

وتؤكد مديرية التربية والتعليم بالغربية على التزامها بتوفير بيئة تعليمية عادلة ومنصفة للطلاب، وتعمل جاهدة على ضمان حقوقهم وتلبية احتياجاتهم التعليمية في سبيل تحقيق تعليم متميز ومستقبل واعد.