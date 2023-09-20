تعليم الغربية يطمئن على جاهزية المدرسة الدولية الرسمية بطنطا

قام اليوم ناصر حسن وكيل وزارة، التربية والتعليم بمحافظة الغربية، يرافقه مدير إدارة التخطيط بالمديرية، بمتابعة المدرسة الرسمية الدولية بطنطا، وذلك في إطار الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات وتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وكيل التعليم قيام المدرسة بكافة التجهيزات والاستعدادات لاستقبال أبنائها الطلاب

وخلال المتابعة، تبين قيام المدرسة بكافة التجهيزات والاستعدادات لاستقبال أبنائها الطلاب، خاصة أن العام الدراسي الجديد سيبدأ بالمدرسة اعتبارًا من الأحد القادم.

وفي نهاية المتابعة، قدم وكيل الوزارة المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم الشكر لإدارة المدرسة الدولية على الجهد المبذول في أعمال الصيانة، وتجهيز القاعات والفصول، ونظافة الممرات والفناء والفصول ودورات المياه، متمنياً التوفيق لجميع العاملين، وعاماً دراسياً مكللاً بالنجاح.

ضرورة المتابعة المستمرة للمدارس وخاصة أن الدراسة على الأبواب

وشدد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم على جميع مديري المدارس على مستوى المحافظة بضرورة المتابعة المستمرة للمدارس وخاصة أن الدراسة على الأبواب.

وأضاف ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، أنة سيقوم بزيارات مفاجئة على معظم المدارس بالإضاف إلى وجود لجان بكل إدارة تعليمية تقوم بالمرور على المدارس بصفة منتظمة وتقوم برفع تقرير عن تلك المدارس.

وأشار ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إلى أن المحافظة قامت بالتنسيق الكامل مع المديرية لبدء عام دراسي خال من المشاكل علاوة على إصلاح جميع الديسكات المكسورة بالمدارس مطالبا الطلاب بضرورة الحضور داخل المدارس.