الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعليم الغربية: عقد لجنة المقابلات الشخصية لاختبارات المتقدمين لترشيح موجه عام

تعليم الغربية
تعليم الغربية

عقدت مديرية التربية والتعليم بالغربية، مساء اليوم الأربعاء، لجنة المقابلات الشخصية لاختبارات المتقدمين لترشيح موجه عام جميع المواد، وترشيح موجه أول، وموجه مواد عربي، انجليزي، فرنسي، دراسات، تربية فنية، واقتصاد، حيث أجريت المقابلات بمسرح مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية التابعة لـ إدارة غرب طنطا التعليمية

وذلك برئاسة وحضور المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وعضوية كل من الشئون التنفيذية، التعليم العام، كلية التربية، مجلس الأمناء، التنظيم والإدارة، نقابة المعلمين.

تجديد بعض الوظائف القيادية والإشرافية


الجدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بالغربية،  كانت قد أعلنت في شهر سبتمبر 2023 عن تجديد بعض الوظائف القيادية والإشرافية، ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وفي وقت سابق، عقدت مديرية التربية والتعليم بالغربية، لجنة المقابلات الشخصية لاختبارات المتقدمين لتجديد وكيل ابتدائي جميع الإدارات، حيث أجريت المقابلات بمسرح مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، برئاسة ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وعضوية كل من الشئون التنفيذية، التعليم العام، كلية التربية، مجلس الأمناء، التنظيم والإدارة، نقابة المعلمين، والشئون القانونية.

وفى سياق متصل، كرمت مديرية التربية والتعليم عدد من مسئولى الكشافة على مستوى الجمهورية، يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قام وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بتكريم الموجهين الأوائل ومسئولي الكشافة بالإدارات وقادة الفرق الكشفية أوائل الجمهورية، في الكشافة والحصول على 18 مركزًا على مستوى الجمهورية، وكذلك الحصول على الدرع العام للكشافة على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، والدكتور أيمن الهنداوي، موجه عام التربية الرياضية، والدكتورة ميرفت فايد مدير إدارة التدريب بالمديرية، ومحمد صلاح، مسؤول الكشافة بالمديرية، وأقيم التكريم بقاعة مركز التنمية المهنية بطنطا.

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