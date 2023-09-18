الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم الغربية" يكرم فريق الكشافة بعد حصولهم على 18 مركزًا

صورة من الحدث
صورة من الحدث

كرّم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، الموجهين الأوائل ومسؤولى الكشافة بالإدارات وقادة الفرق الكشفية أوائل الجمهورية فى الكشافة بعد الحصول على 18 مركزًا على مستوى الجمهورية.

وكيل تعليم الغربية يهنى الحاصلين على الدرع العام للكشافة على مستوى الجمهورية

وهنأ وكيل وزارة التربية والتعليم، الحاصلين على الدرع العام للكشافة على مستوى الجمهورية، بحضور د.السيد العراقي مدير عام الشئون التنفيذية والدكتور أيمن الهنداوى موجه عام التربية الرياضية والدكتورة ميرفت فايد مدير إدارة التدريب بالمديرية  ومحمد صلاح، مسئول الكشافة بالمديرية، واقيم التكريم بقاعة مركز التنمية المهنية بطنطا.

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لمدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية والتوجيه العام للتربية الرياضية والمشرفين الفائزين في المسابقات التي تمت على المستوى الجمهوري.

تحديد لجنة المقابلات الشخصية لاختبارات المتقدمين

فى السياق، عقدت اليوم مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، لجنة المقابلات الشخصية لاختبارات المتقدمين لتجديد وكيل اعدادي جميع الإدارات وتجديد مدير ابتدائي جميع الإدارات حيث أجريت المقابلات بمسرح مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية.

وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربيه الفرق الكشفية الدرع العام للكشافة التوجيه العام للتربية الرياضية لجنة المقابلات الشخصية

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عقد لجنة المقابلات الشخصية لاختبارات المتقدمين لـ"تجديد موجه عام بالغربية"

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