تحت شعار "دعم المتميزين".. تعليم الغربية يكرم مدارس بالمحافظة

كرم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إدارة التربية البيئية والسكانية والصحية، وذلك لحصول مدارس المحلة الثانوية بنات، إدارة غرب المحلة، ومدرسة الفردوس الخاصة، إدارة قطور، ومدرسة مصطفى كامل المهنية، إدارة شرق المحلة، على المراكز الأول والثاني والسابع والثامن على مستوى الجمهورية في مسابقة" الهجرة غير الشرعية".

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات وتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وتحت شعار "دعم المتميزين"

وكيل تعليم الغربية يكرم مدير إدارة التربية البيئية والسكانية والصحية

وخلال الحفل الذي أقيم بمسرح المديرية، قام وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية المهندس ناصر حسن بتكريم عبد الله السنوسي، مدير إدارة التربية البيئية والسكانية والصحية، والدكتورة سحر السقا، رئيس القسم، وشحاتة الصياد، وكيل القسم، ورؤساء الأقسام بالإدارات الفائزة، وكل من هشام زغلول، وأمل ديوان، وماهر شومان، وحمدي لاشين، و وليد عرابي، مديري المدارس الفائزة.

محافظ الغربية يكرم عدد من الطلاب مع شهادة تقدير من وزارة الخارجية

كما كرم ناصر حسن وكيل تعليم الغربية تكريم الطلاب، سما رشاد، والطالبة حبيبة عبد الحميد، والطالبة أسماء محمد، والطالب أسامة إيهاب نجم، وتسليمهم شهادات تقدير مقدمة من وزاره الخارجية المصرية، ومن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وذلك لفوزهم بالمركز الأول والثاني والسابع والثامن على مستوى الجمهورية في مسابقة الهجرة غير الشرعية؛ وذلك حرصًا من وكيل الوزارة المهندس ناصر حسن على دعم المتميزين دائمًا، متمنيًا للجميع دوام التوفيق والنجاح.