الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم الغربية يتفقد مدارس إدارة غرب طنطا

صورة من الحدث
صورة من الحدث

فاجأ المهندس ناصر حسن وكيل وزارة للتربية والتعليم بالغربية عددا من مدارس إدارة غرب طنطا التعليمية للاطمئنان على جاهزية المدارس؛ لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث اكتشف سوء حالة المدارس وانفلات الطاقم الوظيفي، وغياب معظمهم عن العمل، وقام وكيل الوزارة بالتواصل مع الإدارة التعليمية وإدارة المتابعة، وتقويم الأداء لإزالة السلبيات.

الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد

وتابع ناصر حسن، مدرسة عبدالعزيز جاويش أ، وذلك في إطار الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد، وخلال المتابعة تبين عدم نظافة المدرسة، والأثاث المدرسي يحتاج إلى صيانة، بالإضافة إلى عدم انضباط حضور العاملين، كما أن المدرسة تحتاج إلى نظافة بالفصول ودورات المياه والممرات، وعلى الفور تم التواصل مع مدير عام الإدارة التعليمية لسرعة متابعة المدرسة، كما تم التواصل مع إدارة المتابعة وتقويم الأداء، لمتابعة المدرسة، ومتابعة إزالة السلبيات.

 كذلك قام وكيل الوزارة بمتابعة مدرسة الشهيد السعيد حسين الغريب التباع الإعدادية بنين، بنفس الإدارة، حيث تبين عدم انضباط حضور العاملين بالمدرسة، الأثاث المدرسي يحتاج إلى صيانة ودهانات، المدرسة تحتاج إلى نظافة، وجود أعمال نجارة تحتاج إلى صيانة بسيطة، تواجد دراجة بخارية داخل المدرسة، وجود تشوينات خشبية بالمدرسة، وجود صناديق قمامة وباعة جائلين وسيارات ميني باص تقف أما بوابة وسور المدرسة، وعلى الفور تم التواصل مع مدير عام الإدارة التعليمية لسرعة متابعة المدرسة وإزالة السلبيات، ومخاطبة إدارة التخطيط بالمديرية لإزالة التشوينات الخشبية الخاصة بالمقاول، ومخاطبة مجلس المدينة لإزالة الإشغالات أمام المدرسة والبوابة الرئيسية، والتواصل مع إدارة المتابعة وتقويم الأداء لمتابعة المدرسة فور إزالة السلبيات.

وكيل وزارة للتربية و التعليم بالغربية نظافة المدرسة مدرسة الشهيد السعيد حسين الغريب باعة جائلين سوء عدد من المدارس المهندس ناصر حسن

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