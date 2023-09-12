وكيل "تعليم الغربية" يتابع استعدادات مدارس إدارة بسيون للعام الدراسى الجديد

تابع المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، عددًا من مدارس إدارة بسيون التعليمية، وذلك في إطار الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد، تضمنت الزيارة متابعة مدرسة صلاح الدين حتاتة الإعدادية بنين، ومدرسة علي بن أبي طالب المهنية بنين، بهدف الاطمئنان على جاهزية المدارس وتوفير المستلزمات الضرورية لبدء العام الدراسي.

وأثناء المتابعة تبين أن مدرسة صلاح الدين حتاتة الإعدادية بنين، ومدرسة علي بن أبي طالب المهنية بنين، قامتا بتنفيذ مبادرة "يلا صيانة"، التي تهدف إلى صيانة وإصلاح ودهان الأثاث المدرسي، وتم استهداف صيانة وإصلاح 90 مقعدًا من الأثاث المدرسي في المدرستين.

حضر مدير الإدارة وموجه عام المجال الصناعي وموجهو المجال الصناعي بالإدارة هذه المبادرة لتقديم الدعم والمساعدة.

وأشار وكيل الوزارة إلى ضرورة الانتهاء من إعداد الجداول لجميع الصفوف وتوزيع الأنصبة على المعلمين، كما حث على تحديد الإشراف وإعداد قوائم الفصول، والتأكد من توافر كافة المخصصات من الكتب لطلاب المدارس.

وأكد أيضًا أهمية تسليم الطلاب جميع الكتب فور وصولها وضرورة سداد المصروفات المدرسية، وشدد على ضرورة توزيع الأنشطة وتجهيز وتخطيط الملعب، بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة.

وأكد وكيل الوزارة أهمية تواجد جميع العاملين بالمدارس لضمان انتظام العمل في هذه الفترة المهمة استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد، وأعرب عن تفاؤله وثقته في قدرة إدارة بسيون على توفير بيئة تعليمية مناسبة وجاهزية تامة لاستقبال الطلاب.

تأتي هذه الجهود في إطار التحضيرات الشاملة التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد، بهدف توفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب وضمان جودة التعليم.

من المتوقع أن تستمر الجهود المبذولة في مدارس إدارة بسيون لضمان استقبال ناجح للعام الدراسي الجديد وتعزيز تجربة التعلم للطلاب.

من جانبه، أعرب المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، عن ارتياحه للتجهيزات والإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن في مدارس إدارة بسيون.

وأشاد بالجهود المبذولة من قبل الإدارة والمعلمين والعاملين في المدارس لتحقيق بيئة تعليمية محفزة ومريحة للطلاب.

يأتي تركيز وكيل الوزارة على تحسين البنية التحتية للمدارس والحرص على جودة الأثاث المدرسي في إطار رؤية وزارة التربية والتعليم لتعزيز التعليم وتحقيق تطور مستدام في العملية التعليمية.

وفي ختام الزيارة، أعرب المهندس ناصر حسن عن تفاؤله وتطلعه لبدء العام الدراسي الجديد بنجاح، مؤكدًا التزام الوزارة بتقديم كل الدعم والمساعدة اللازمة للمدارس والطلاب لضمان تحقيق أفضل تجربة تعليمية ممكنة.

تجدر الإشارة إلى أن استعدادات مدارس إدارة بسيون تأتي في إطار الجهود الوطنية الشاملة لتحسين قطاع التعليم في البلاد، حيث تعمل وزارة التربية والتعليم على تطوير المناهج وتحسين بنية البنية التحتية للمدارس، وتوفير الدعم اللازم للمعلمين والطلاب.

جانب من الحدث

جانب من الحدث