الأحد 10 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم الغربية" يشهد اجتماع مسؤولي معامل اللغات

تعليم الغربية
تعليم الغربية

شهد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماع مسؤولي معامل اللغات بالغربية الذي تم بمركز التنمية المهنية بالغربية، بحضور رضا شلبي، موجه عام اللغة الإنجليزية بالغربية وفيروز أبو عمر، موجه أول اللغة الإنجليزية بشرق المحلة، ومشرف معامل اللغات، ومسؤولي التدريب بمعامل اللغات، ومرفت فايد، مدير إدارة التدريب.

وخلال الاجتماع تم استعراض ما تم إنجازه خلال العام الحالي، وتثمين الجهود في تنمية مهارات التواصل باللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الإعدادية بمدينة المحلة الكبرى ضمن جهود محافظة الغربية في البرنامج الرئاسي "حياة كريمة"، والتوجيه بدعم جهود تنمية مهارات التواصل لدى طلاب التعليم الفني والتعليم العام، وتفعيل دور المعامل لخدمة العملية التعليمية وتوسيع أنشطتها.
ووجه وكيل الوزارة بضرورة وضع برامج متطورة للاستفادة القصوى من معامل اللغات وإمكاناتها، في خدمة العملية التعليمية بمدارس محافظة الغربية.

جاء ذلك بناءً على تعليمات وتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحافظ الغربية.

وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربيه معامل اللغات إنجازه خلال العام الحالي البرنامج الرئاسي حياة كريمة تعليم الغربية يشهد اجتماع مسؤولي معامل اللغات بالغربية مسؤولي التدريب بمعامل اللغات

مواد متعلقة

رئيس الاتحاد المصرى للكاراتيه يزور نادى بلدية المحلة ويشيد بأندية الغربية

غرس 105 شجرات مثمرة وزينة فى زفتى بالغربية

رفع 210 أطنان قمامة فى السنطة وطنطا بالغربية

ضبط تاجر تموينى تصرّف فى سلع تموينية بقيمة 23 ألف جنيه بالغربية

ضبط 24 تاجر سجائر في الغربية يبيعون بأزيد من التسعيرة الرسمية

"زفتي" يحقق انتصارًا وتعادلين في أول ظهور بدوري الجمهورية للكاراتيه

كابونجا فى خطر.. هاجمه مرض خطير ويعانى من تدهور حالته الصحية

مباحث التموين تشن حملات رقابية على الأسواق بالغربية

الأكثر قراءة

تكليف عاجل من "الوطنية للانتخابات" بشأن الاستحقاق الرئاسى

الأرصاد تكشف لـ"الدستور" قوة العاصفة "دانيال".. وكيف أثرت على اليونان وليبيا

بالزغاريد.. وصول اللواء أحمد سليمان إلى مقر نادى الزمالك (فيديو)

حسن مصطفى: صفقة موديست "عالمية" والزمالك لا يحافظ على نجومه

رئيس مياه القناة: تكثيف أعمال تسليك وتطهير شبكات وبالوعات الصرف الصحي

غدًا.. محاكمة زوج مذيعة شهيرة تسبب فى وفاة مدير بنك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الهارب إلى «المئذنة»

سارة الشلقاني

أشرف مروان والكهول المتصارعة

د هند جاد

دكر كحول

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

لواء.حمدى البطران

ضرورة استكمال المسيرة

سامح محجوب يكتب: السيسى جابه كل الخراب بشجاعة وطنية وإخلاص

ماجد حبته

صوت إفريقيا فى العشرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مساعدات بالذكاء الاصطناعى وإجلاء الإسرائيليين.. تحركات إسرائيل عقب زلزال المغرب

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل