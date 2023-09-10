"تعليم الغربية" يشهد اجتماع مسؤولي معامل اللغات

شهد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماع مسؤولي معامل اللغات بالغربية الذي تم بمركز التنمية المهنية بالغربية، بحضور رضا شلبي، موجه عام اللغة الإنجليزية بالغربية وفيروز أبو عمر، موجه أول اللغة الإنجليزية بشرق المحلة، ومشرف معامل اللغات، ومسؤولي التدريب بمعامل اللغات، ومرفت فايد، مدير إدارة التدريب.

وخلال الاجتماع تم استعراض ما تم إنجازه خلال العام الحالي، وتثمين الجهود في تنمية مهارات التواصل باللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الإعدادية بمدينة المحلة الكبرى ضمن جهود محافظة الغربية في البرنامج الرئاسي "حياة كريمة"، والتوجيه بدعم جهود تنمية مهارات التواصل لدى طلاب التعليم الفني والتعليم العام، وتفعيل دور المعامل لخدمة العملية التعليمية وتوسيع أنشطتها.

ووجه وكيل الوزارة بضرورة وضع برامج متطورة للاستفادة القصوى من معامل اللغات وإمكاناتها، في خدمة العملية التعليمية بمدارس محافظة الغربية.

جاء ذلك بناءً على تعليمات وتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحافظ الغربية.