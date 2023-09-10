وكيل "تعليم الغربية" يتابع عددًا من مدارس إدارة شرق طنطا التعليمية

تابع ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، عددًا من مدارس إدارة شرق طنطا التعليمية، حيث قام بمتابعة مدرسة ملحق المعلمين الابتدائية المشتركة ومدرسة الجمعية الخيرية الإسلامية ومدرسة المنشاوى الإعدادية بنات، في إطار الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد، والاطمئنان إلى جاهزية المدارس.

جاء ذلك بناء على تعليمات وتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.



عدم السماح بدخول أي شخص داخل المدارس إلا بعد تسجيل بياناته كاملة وساعة الدخول

ووجه وكيل الوزارة التربية والتعليم بضرورة ترقيم دفتر الأمن، وعدم السماح بدخول أي شخص داخل المدارس إلا بعد تسجيل بياناته كاملة وساعة الدخول والخروج، كما وجه بالانتهاء من إعداد الجداول لجميع الصفوف، وتوزيع الأنصبة على جميع المعلمين، وتحديد الإشراف.



إعداد قوائم الفصول والاطمئنان إلى تواجد كل المخصصات من الكتب لطلاب المدارس

ووجه بضرورة الانتهاء من إعداد قوائم الفصول، والاطمئنان إلى تواجد كل المخصصات من الكتب لطلاب المدارس، وتسليم الطلاب جميع الكتب فور وصولها، والاطمئنان إلى سداد المصروفات المدرسية وتوزيع الأنشطة، وتجهيز وتخطيط الملعب وتغير علم الجمهورية القديم واستبداله بآخر جديد، ووضعه في أعلى مكان بالمدرسة.



الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس وفقًا لمخصصات اللامركزية بكل مدرسة

ووجه ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أيضًا بضرورة سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس، وفقًا لمخصصات اللا مركزية بكل مدرسة، مشددًا على تواجد جميع العاملين بالمدارس لانتظام العمل في هذه الفترة الهامة استعدادًا لاستقبال العام الدراسي.