الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم الغربية يشهد مبادرة "أشبال مصر الرقمية" بالتعاون مع "حياة كريمة"

ناصر حسن
ناصر حسن

شهد اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، مبادرة "أشبال مصر الرقمية"، جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات  الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وأكد وكيل وزارة التعليم، أن مبادرة أشبال مصر هى مبادرة تابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة والتي أقيمت بمدرسة طلعت حرب الثانوية العسكرية، إدارة غرب المحلة التعليمية.

وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم أن المبادرة من أهم المبادرات للطلاب. 

 

وفى سياق متصل، استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، 22 أسرة من أبناء المحافظة، وذلك في استجابة سريعة لمطالبهم عقب لقائهم خلال فعاليات التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي في قرى المرحلة الثانية لحياة كريمة ولعمال الشركة المالية وشركة مصر للغزل والنسيج وأسرهم بحضور الأستاذ أحمد القللي وكيل وزارة القوى العاملة يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتواصل المباشر والمستمر مع المواطنين، وتلبية مطالبهم والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة في وقت قياسي.

وفي بداية اللقاء أعرب محافظ الغربية عن سعادته بلقائه بالحضور وحرصه الدائم للاستماع إلى مطالبهم في أثناء جولاته المستمرة، مشيرا إلى أن تقديم تلك المساعدات هو حق أصيل من حقوقهم والذي ترعاه الدولة لتخفيف العبء عن كاهلهم.
وشهد اللقاء الأسبوعي مشاهد متنوعة من الفرحة والبهجة التي ارتسمت على وجوه المواطنين وذلك بعد إيجاد حلول جذرية لمشاكلهم وتلبية إنسانية لمطالبهم من توفير فرص عمل في القطاع الخاص لذوي الهمم وتوفير ماكينات خياطة للسيدات المعيلات وتسليم شهادات تقدير لذوي الهمم لاجتيازهم تدريب تعلم مهارات الحاسب الآلي عقب الاستجابة الفورية لمطلبهم بتعلم الحاسب الآلي، وتسليم عدد من شهادات التخرج للمتدربين على الخياطة من خلال ورش العمل التي تم إعدادها.

مبادرة أشبال مصر الرقمية مؤسسة حياة كريمة ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية تنفيذ شركة WELLSPRING بمدرسة طلعت حرب الثانوية العسكرية

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