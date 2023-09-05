وكيل "تعليم الغربية" يشدد على إنهاء استلام مخصصات الكتب الدراسية

أكد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، على تطبيق وتفعيل الكتاب الدوري رقم 23 بتاريخ 6/9/2021، بشأن تنظيم الأنشطة التدريبية للارتقاء بالتنمية المهنية للعاملين في المجال التعليمي، وتعظيم الفائدة من أثر التدريب. كما أكد على تكثيف المتابعة لرصد واقع استعدادات المدارس، والتأكيد على جاهزيتها للدراسة، على أن يتم تركيز خطط المتابعة على المدارس التي بها مشاكل فنية أو سلبيات، مع موافاة إدارة المتابعة بالمديرية بتقرير أسبوعي عن موقف المتابعة وما تم إزالته من سلبيات أولًا بأول.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الانتهاء من استلام المخصصات من الكتب الدراسية للعام 2023/2024، وتسليمها لجميع الطلاب فور وصولها إلى المدارس، واتباع القواعد بهذا الشأن، وتصفير الرصيد بمخازن المديرية والإدارات أولًا بأول. كما شدد على الانتهاء من الحصر الدقيق لأعداد أجهزة التابلت المطلوبة لطلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2023/2024.

ووجه وكيل الوزارة خلال الاجتماع بضرورة تفعيل مبادرة "يلا صيانة" بالتعاون مع جمعية رعاية الطلاب لصيانة الأثاث ودهان الفصول والسبورات، والتأكيد على الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة كالدهانات، وصيانة دورات المياه، والزجاج، وأعمال الكهرباء قبل بدء العام الدراسي.

كما شدد على صرف مخصصات اللامركزية، والتأكيد على نظافة المدارس والاهتمام بالمساحات الخضراء ونظافة خزانات المياه وصيانتها بصفة دورية، والتأكيد على سلامة البوابات والملاعب، وتطهير الفصول.

كما أكد السيد حسن على ضرورة تفعيل مجموعات الدعم على مستوى الإدارات لجميع المراحل، والإعلان عنها في أماكن ظاهرة في المدارس، وكذلك الإعلان عنها على صفحات الإدارات والمدارس. كما شدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والممكنة لجذب الطلاب وإعادتهم إلى المدارس، وتفعيل لائحة الانضباط المدرسي وحظر استخدام العقاب البدني أو النفسي للطلاب، وكذلك تفعيل وتطبيق التعليمات الخاصة بالأنشطة التربوية والاهتمام بطابور الصباح والنشيد الوطني، مع التأكيد على غرس قيم المواطنة وتنمية روح الانتماء والولاء للوطن، وعقد ندوات تثقيفية للطلاب.

وأكد وكيل الوزارة ضرورة الالتزام بالأمر الإداري الصادر من المديرية بعدم تغيير الزي المدرسي تخفيفًا عن كاهل أولياء الأمور، وحظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أي مسمى من الطلاب أو أولياء أمورهم، وأن من يخالف ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية. كما شدد على ضرورة تنفيذ تعليمات الأمن والسلامة في جميع المدارس، وكذلك المتابعة المستمرة لصلاحية طفايات الحريق من قبل مديري عموم الإدارات ومديري المدارس.

وأكد على ضرورة تفعيل لجنة الأزمات والكوارث داخل جميع المدارس بجميع المراحل والنوعيات، وتفعيل دور مسئولي الأمن في الإدارات والمدارس لتأمين المنشآت التعليمية. كذلك التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن لإزالة الأكشاك المخالفة والإشغالات من أمام بوابات المدارس والمجاورة لأسوارها، ومخاطبة الأحياء لنقل المرخص منها إلى مكان بديل، ورفع مستوى النظافة والتجميل في محيط المدارس. كما شدد على ضرورة إزالة كافة التشوينات والرواكد الموجودة في المدارس التي قد تشكل خطرًا على الطلاب والعاملين.

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