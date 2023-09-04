الإثنين 04 سبتمبر 2023
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أستاذ بـ"علوم طنطا" يفوز بجائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب

الدكتور محمد أحمد
الدكتور محمد أحمد العيسوي

فاز الدكتور محمد أحمد العيسوي الأستاذ بكلية العلوم بجامعة طنطا  بجائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب في دورتها (41) للعام 2023 عن حقل العلوم التكنولوجية والزراعية بموضوع "الأمن الغذائي" على مستوى الوطن العربي.

وهنأ الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، الدكتور محمد العيسوي لفوزه بالجائزة، موضحا أن الجامعة تفتخر بعلمائها الذين يحصدون  الجوائز فى المنتديات العلمية الدولية.

وقال رئيس الجامعة إن ذلك يعكس جودة البحث العلمي وتطوير منظومة البحث العلمي والنشر الدولي بالجامعة وتحفيز علمائها وباحثيها على الإبداع والابتكار وحصاد المزيد من الجوائز فى المنتديات العلمية المحلية والدولية.

جائزة مؤسسة عبد الحميد شومان للباحثين العرب هي أول جائزة عربية تعنى بالبحث العلمي

جدير بالذكر أن جائزة مؤسسة عبد الحميد شومان للباحثين العرب، هي أول جائزة عربية، تعنى بالبحث العلمي في جميع أنحاء الوطن العربي وتحتفي بالباحثين العرب منذ انطلاقها في العام 1982، وتُمنح تقديراً لنتاج علمي متميز عالميًا يؤدي نشره إلى زيادة المعرفة العلمية والتطبيقية في حقول العلوم والتكنولوجيا المختلفة والإسهام في حل المشكلات التي تواجه العالم اليوم، إضافة إلى التميز في أنشطة ومخرجات التدريس وخدمة المجتمعات في العالم، وقد تنافس على الجائزة هذا العام 505 باحثاً، وفاز في مجالاتها المختلفة (13) باحثاً وباحثة من مختلف الجنسيات العربية.

في مجال العلوم التكنولوجية والزراعية الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا الجامعة تفتخر بعلمائها الذين يحصدون الجوائز فى المنتديات العلمية أول جائزة عربية تعنى بالبحث العلمي في جميع أنحاء الوطن العربي كلية العلوم بجامعة طنطا

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