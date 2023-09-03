الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

رئيس جامعة طنطا: برنامج جديد للزراعة المحمية للحاصلات البستانية لتأهيل كوادر الخريجين

جامعة طنطا
جامعة طنطا

أعلن رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود زكي، إطلاق برنامج الزراعة المحمية للحاصلات البستانية كبرنامج مميز بكلية الزراعة للدراسة باللغة الإنجليزية بنظام الساعات المعتمدة؛ لتأهيل كوادر من الخريجين للعمل في المشروعات القومية الخاصة بالزراعات المحمية، ولتلبية احتياجات سوق العمل محليًا وإقليميًا. 
وأوضح رئيس الجامعة - في بيان اليوم /الأحد/ - أن برنامج الزراعة المحمية للحاصلات البستانية، يأتي ضمن خطة الجامعة الاستراتيجة في تطوير برامجها العلمية، واستحداث برامج جديدة، طبقًا لدراسات السوق وتحديد أولوياته لتخريج كوارد مؤهلة بأحدث العلوم ومواكبة للتطورات التكنولوجية، وضمان جودة المخرجات التعليمية بما يدعم الخطة الاستراتيجية للدولة ويدعم رؤية مصر 2030.
من جانبه، أشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور محمد حسين إلى أن صدور القرار الوزاري بتعديل اللائحة الداخلية لكلية الزراعة جاء بعد موافقة المجالس الأكاديمة للكلية والجامعة ولجنة قطاع الدراسات الزراعية على الإمكانات المادية والبشرية والخطة الدراسية الإرشادية المقترحة للطلاب.
بدوره، أكد عميد كلية الزراعة الدكتور محمد السيد، أن البرنامج الجديد يقبل الطلاب المصريين والوافدين الحاصلين على الثانوية العامة "علمي" أو ما يعادلها والثانوية الزراعية، ويهدف إلى تنمية المهارات العملية واستخدام التكنولوجيا الملائمة لمعالجة المشكلات الفنية في مجالات إنتاج الحاصلات الزراعية.
وأضاف عميد الكلية، أن البرنامج الجديد يسعى لتأهيل خريجين قادرين على العمل في شركات إنتاج البذور والتقاوى، ومحطات فرز وتعبئة وتصدير الحاصلات البستانية، وشركات إنتاج شتلات الحاصلات البستانية، ومزارع الإنتاج العضوي والحيوي للحاصلات البستانية، ومعامل زراعة الأنسجة النباتية للحاصلات البستانية.

كان قد ترأس الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، الاجتماع الدوري للهيئة الاستشارية العليا بحضور الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد غنيم، مستشار الجامعة للشئون  الطبية وتطوير المستشفيات الجامعية، والدكتور مدثر أبوالخير المستشار المالي، والدكتورة دينا عبدالهادي مستشار التطوير المؤسسي والحوكمة الإدارية، والدكتور محمد النمر، مستشار شئون الحوكمة الإلكترونية والمعرفية والتحول الرقمي، والمستشار خيرى عمارة المستشار القانوني للجامعة والدكتور طلعت مصطفى المستشار الصحفي، والمحاسب أحمد رشاد، أمين عام الجامعة.

واستعرض الدكتور محمود ذكي خلال الاجتماع الاستعدادات الجارية لاستقبال الطلاب بالعام الدراسي الجديد، والموقف التنفيذي لمشروعات الجامعة، حيث تمت مناقشة ما تم إنجازه بمركز الموهوبين ورعاية المبتكرين والقناة التعليمية الفضائية واكتمال منصات الحوكمة الإلكترونية المالية والإدارية والمعرفية ومشروع إنشاء مستشفى 900900 بمدينة المحلة الكبرى. 

جامعة طنطا الدكتور محمود زكى برنامج الزراعة المحمية للحاصلات البستانية المشروعات القومية الزراعات المحمية شئون التعليم والطلاب نظام الساعات المعتمدة

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