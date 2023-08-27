الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تكريم الطلاب والخريجين المتميزين فى مجالات الإعلام الرقمى التوعوى بجامعة طنطا

طلاب جامعة طنطا
طلاب جامعة طنطا

انعقد اليوم الاجتماع الدورى لمجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة، برئاسة الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا، وبحضور الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب، والدكتورة نانسي الحفناوي القائم بعمل عميد كلية الحاسبات والمعلومات، ووكلاء الكليات والوزارات والمديريات بمحافظة الغربية.

أكد الدكتور محمود سليم، خلال الاجتماع، أن تكليفات الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة  طنطا بتنفيذ المحاور الرئيسية للخطة الاستراتيجية للجامعة تتم وفق جداول زمنية وتقارير متابعة يتم تقييمها وتطويرها وفقًا للمعطيات والمتغيرات التنموية من حيث الإمكانات والاحتياجات المجتمعية، مؤكدا تلقي القطاع كامل الدعم اللازم من كافة النواحي، موجهًا الشكر لجميع العاملين بالقطاع من أعضاء هيئة التدريس والإداريين على جهودهم المستمرة في تنفيذ الخطة الاستراتيجية.

أضاف أن هناك أولوية لتنفيذ تكليفات رئيس الجامعة بدعم أنشطة تنمية الوعي القومي ورعاية الموهوبين والمبتكرين من منسوبي الجامعة في مجال خدمة المجتمع، وكان من أبرز مخرجاتها مواد إعلامية رقمية عن تحقيق الحماية الاجتماعية للمجتمعات والمواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا ومن خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مع التركيز من خلال المواد الإعلامية على دور جامعة طنطا في دعم المبادرة الرئاسية بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

فى ختام الاجتماع تم تكريم الدكتور ممدوح المصري، عميد كلية الآداب لجهود الكلية في التوعية المجتمعية بجهود الدولة المصرية،  كما تم تكريم مجموعة من الطلاب والخريجين المساهمين في أنشطة خدمة المجتمع المحلي، وتكريم إسراء محمد عطية خريجة قسم الإعلام بكلية الآداب لإخراجها فيلما توثيقيا عن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتكريم يمني عبدالله خريجة كلية التربية لإبراز دور الجامعة في المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، واستعرض المجلس تقارير عن الموقف التنفيذي للقوافل التنموية الشاملة داخل وخارج نطاق محافظة الغربية، ومشاركة الجامعة في المشروعات الخضراء الذكية، وخطوات تفعيل الاستراتيجية القومية للتعليم الجامعي وتحويل المشروعات البحثية إلي نماذج اقتصادية قابلة للتنفيذ، كما تم عرض أهم متطلبات تحسين التصنيف الدولي للجامعة على وكلاء الكليات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

من جانبه أكد الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب، أن اختيار المحاور لمشروعات التخرج جاء طبقا للخطة الاستراتيجية للجامعة ومحاور التطوير والإنجاز المستهدفة بها، ومن خلال التكليفات المستمرة لرئيس الجامعة بالعمل على تنمية مفاهيم الوعي القومي والتوعية المجتمعية بجهود الدولة المصرية، مشددا على أن قسم الإعلام بكلية الآداب يسير وفقا لدوره المحدد في توصيل رسائل إعلامية إيجابية ومنضبطة للمجتمع من خلال الوسائل الورقية والمصورة والرقمية.

تكريم الطلاب والخريجين المتميزين في مجالات الاعلام الرقمي التوعوي جامعة طنطا رئيس الجامعة عميد كلية الآداب عميد كلية الحاسبات والمعلومات فيلما توثيقيا عن المبادرة الرئاسية حياة كريمة المشروعات الخضراء الذكية

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