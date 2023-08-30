رئيس جامعة طنطا يفتتح مركز الاختبارات الإلكترونية الجديد بكلية الطب

افتتح الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، اليوم الأربعاء، مركز الاختبارات الإلكترونية بكلية الطب بحضور الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد حنتيرة، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة هويدا إسماعيل، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور حسن التطاوي المشرف العام على المستشفيات الجامعية، والدكتور هشام توفيق، المدير التنفيذي لمستشفى طنطا الجامعي لسرطان الأطفال ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وصرّح الدكتور محمود زكي، أن مركز الاختبارات الإلكترونية بكلية الطب تم تجهيزه على أعلى مستوى بأحدث أجهزة الكومبيوتر والانترنت، بطاقة استيعابية قدرها 550 جهازًا، لإجراء الاختبارات الالكترونية، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار رقمنة وتطوير كل الخدمات الطلابية، مشيرًا إلى أن افتتاح المركز بكلية الطب أدى إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لمراكز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة بنسبة 50% لتصل إلى حوالي 1800 جهاز.

تحول رقمي كامل

وأضاف أن الجامعة، تستهدف تحقيق عملية تحول رقمي كامل في الجوانب التعليمية والبحثية والإدارية والمالية، من خلال تنفيذ منظومات الكترونية متكاملة لتقديم الخدمات وتوثيق البيانات والمعلومات بقطاعات وكليات ومراكز الجامعة، لتحقيق المخرجات المستهدفة للخطة الاستراتيجية للجامعة، مؤكدا أن عمليات التحول الرقمي أنتجت تقدمًا واضحًا في الأداء المؤسسي لجامعة طنطا خلال الثلاث سنوات السابقة.

من جهته، أوضح الدكتور أحمد غنيم، أن افتتاح المركز بكلية الطب يعتبر نقلة نوعية متميزة تضاف إلى مجموعة من الإنجازات وأعمال التطوير للكلية، وتسهم بشكل واضح في تعزيز البنية الأساسية للكلية وتطوير مهارات الطلاب والخريجين وفقًا لأحدث التكنولوجيات، مشيرًا إلى أنه جارٍ الانتهاء من العديد من مشروعات التطوير ورفع الطاقة الاستيعابية وإعادة استغلال المنشآت والفراغات التعليمية والبحثية بالكلية، مقدمًا الشكر لرئيس الجامعة على تقديم كامل الدعم لكلية الطب.