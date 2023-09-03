وكيل تعليم الغربية يبحث استعدادات العام الدراسي الجديد.. واستئناف مبادرة "يلا صيانة" 

عقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، اجتماعًا بقيادات المديرية؛ لمناقشة استعدادات المديرية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023 / 2024.

وخلال الاجتماع، وجَّه وكيل الوزارة بضرورة استئناف مبادرة "يلا صيانة" والتي تم إطلاقها العام الماضي، لصيانة وإصلاح ودهان الأثاث المدرسي، تمهيدًا لاستقبال العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

ووجَّه الإدارات التعليمية للبدء فورًا في حصر الأثاث وتجهيزه، وتوفير الخامات اللازمة بالمدارس، وإشراف التعليم الفني على تنفيذ المبادرة التي ستتم فعالياتها بجميع مدارس التعليم العام والفني.

دورة تدريبية لمعلمي اللغة الفرنسية

وفي وقتٍ سابق، صرّح وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بأن تعليم الغربية بدأت فعاليات الدورة التدريبية لمعلمي اللغة الفرنسية، والتي تشرف عليها إدارة التدريب بالغربية، وتتم داخل قاعة التنمية المهنية بطنطا، حيث يستهدف تدريب مجمع لمعلمي اللغة الفرنسية لمحافظات الغربية والمنوفية وكفر الشيخ.

وأضاف "حسن"، أن التدريب يستمر حتى الثلاثاء القادم الموافق الخامس من سبتمبر، حيث يتم تدريب معلمي اللغة الفرنسية في عشر قاعات على مستوى المحافظة تحت إشراف ومتابعة من الجانب الفرنسي، وحضور دعاء على عبدالعاطي، خبير المناهج ورئيس قسم اللغات الثانية بالإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، والأستاذة صابرين صديق، موجه عام اللغة الفرنسية بالمديرية، والأستاذ طارق موسى، منسق المشروع بالغربية، والأستاذ محمد سعد مطر، المراجع التقني بالغربية، والأستاذ حسين شوقي، موجه اول غرب طنطا، والأستاذ محمود أحمد أبو العنين، موجه عام اللغة الفرنسية بكفر الشيخ، والأستاذ جمال محمد علي صيام، موجه عام اللغة الفرنسية بالمنوفية، والدكتورة مرفت فايد، مدير إدارة التدريب، ويهدف المشروع ترفل TREFleلدعم وتطوير وتنمية وتدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية الاعدادية كلغة اجنبية ثانية.