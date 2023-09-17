الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة طنطا: مستشفى سرطان الأطفال نموذج متفرد لتقديم الخدمات المتكاملة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكد د.محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، أن مستشفى سرطان الأطفال الجامعي بطنطا أصبحت نموذجًا لتقديم خدمات الرعاية الطبية المتكاملة التشخيصية والعلاجية بكفاءة متميزة وفقا للمقاييس والبروتوكولات العلاجية العالمية، مشيدًا بما قدمته الدولة من دعم في كافة الأوجه على مستوى الامكانات المادية والبشرية.

جاءت تصريحات رئيس جامعة طنطا لتؤكد الدور المتميز والريادي لمستشفى سرطان الاطفال بجامعة طنطا أثناء جولة تفقدية مساء الأحد، بمصاحبة الدكتور احمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية، والدكتور هشام توفيق، أستاذ ورئيس قسم الأورام بالجامعة والمدير التنفيذي المشرف علي المستشفي، والدكتور عاصم غلاب مدير التشغيل بالمستشفى التي تم إعادة تشغيلها الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ الماضي، بحضور د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وممثلي مؤسسة ٥٧٣٥٧ لسرطان الاطفال بالقاهرة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية واعضاء مجلسي النواب والشيوخ في احتفالية كبري.

رئيس جامعة طنطا يستطلع آراء المرضي

وتفقد رئيس الجامعة خلال جولته غرف إقامة المرضى والتقى بعدد من الحالات وحرص على استطلاع ارائهم فى جودة الخدمات المقدمة، حيث أشاد المرضى بجودة الخدمات الطبية التى تقدمها الجامعة لهم، وتابع خلال جولته صيدلية المستشفى للتأكد من انتظام العمل بها وتوافر أنواع الأدوية اللازمة لعلاج المرضى.

وتابع رئيس الجامعة مستوى الخدمات الطبية التى تقدمها المستشفى للأطفال، مؤكدًا حرص الجامعة على تقديم كافة أشكال الدعم للمستشفى بعد إعادة تشغيلها فى مايو الماضى، بتكليف رئيس الوزراء لجامعة طنطا بتشغيل وإدارة مركز 57357 لعلاج سرطان الأطفال بطنطا.

فى السياق، حرص رئيس الجامعة على مقابلة الأطقم الطبية والتمريض والعاملين بالهيكل الاداري بالمستشفى لمتابعة سير العمل.

‎ذكي مستشفي سرطان الأطفال الجامعي بطنطا نموذج متفرد لتقديم الخدمات الطبية المتكاملة بوسط الدلتا رئيس جامعة طنطا الامكانات المادية والبشرية عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية الخدمات الطبية التى تقدمها المستشفى للأطفال

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