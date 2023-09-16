السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تجارة طنطا " تنظم أول ملتقى توظيفي لتوفير فرص العمل للشباب

جامعة طنطا
جامعة طنطا

افتتح الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم السبت، الملتقى التوظيفي السنوي الأول لـ كلية التجارة جامعة طنطا، والذي يعقد تحت رعاية الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، فى حضور الدكتور هانى الشامى عميد الكلية، وتحت إشراف  الدكتورة دينا عبدالهادي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور الدكتور ياسر الجرف وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور طارق رضوان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

أوضح  الدكتور محمود سليم أن تنظيم  هذا الملتقى التوظيفي  بمشاركة أصحاب الشركات وممثلي مؤسسات التعليم الأساسي، وشركات التأمين والمؤسسات الصناعية والتجارية والزراعية وذلك لتوفير  فرص التدريب والعمل  للطلاب والخريجين يأتي تنفيذا لتكليفات الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة بتحقيق التكامل والشراكة الفاعلة  مع الشركات في إطار تطبيق مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ومحاورها التنفيذية، موضحًا أن الملتقى شهد  اقبال  كبير من طلاب  الخريجين   ويتيح لهم فرص التواصل الفعلي مع جهات العمل فضلًا عن تأهيل طلاب الفرق النهائية لسوق العمل، موجهًا الشكر لإدارة الكلية والقائمين على تنظيم الملتقى.

من جانبه أوضح الدكتور هاني الشامي، أن الملتقى هو الأول في المحور التوظيفي الذي يقام في كلية التجارة جامعة طنطا، ويستقبل جميع منتسبي الكلية لفتح آفاق كثيرة ومتنوعة للخريجين ولطلاب الفرق النهائية للاستفادة من ورش العمل التي أقيمت على هامش الملتقي في عدة محاور.

وفي السياق ذاته أضافت الدكتور دينا عبدالهادي، أن الملتقى شهد تنظيم ورش العمل التأهيلية والإرشادية في الجوانب المهنية  بالإضافة إلى تنظيم جلسات تعريفية للشركات وتنظيم العمليات التشغيلية وأسس تقييم واختيار المتقدمين للعمل، إضافةً إلى توفير عدد حوالي 1500 من الفرص الوظيفية والتدريبية في أكثر من 50 شركة.

أوضحت الدكتورة ياسمين السنطيل أنه نظراً للإقبال الشديد على الملتقى، تم زيادة عدد ورش العمل والجلسات النقاشية التي تقدمها المركز الجامعي للتطوير المهني والتي جاءت تحت عناوين "Carver Readiness" و"How Much is Your Mind" و"Personal Branding" وحاضر بها مجموعة من المتخصصين بمجال كتابة السير الذاتية وكيفية استغلال المواهب وكيفية إدارة المهارات لصناعة بيئة عمل منتجة.

شهدت الفعاليات حضور الدكتور اسامة بدر المستشار الأكاديمي لمركز التطوير المهني والدكتورة ياسمين السنطيل مدير وحدة متابعة الخريجين والدكتور سامح سراج مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات والدكتورة نيرة عبدالدايم مدير مركز التطوير المهني ورؤساء الأقسام العلمية وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وممثلي الشركات والمؤسسات الاقتصادية المتخصصة.

جامعة طنطا

جامعة طنطا
جامعة طنطا
جامعة طنطا
جامعة طنطا
جامعة طنطا
جامعة طنطا
جامعة طنطا
جامعة طنطا
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