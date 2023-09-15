أهالي الغربية يشيدون بمعرض "أهلًا مدارس": يخفف العبء عن أولياء الأمور

أقامت مباحث التموين، بمحافظة الغربية، بقيادة العقيد عمرو الطوخي، رئيس مباحث التموين بالغربية، معرض أهلًا مدارس، بمدينة زفتي، وذلك لبيع المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء على أولياء الأمور والطلاب.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإقامة العديد من المعارض المختلفة، وكذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بالمتابعة المستمرة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين، وتنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية، بالتعاون مع المواطنين عن طريق إقامة العديد من المعارض المختلفة في المجالات كافة.

وأقيم المعرض تحت رعاية وإشراف اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، وتفقده مساعدو مدير الأمن الذين أشادوا بالمعروضات.

أقسام ومحتويات المعرض

وتشمل أقسام المعرض، كل الأدوات والمستلزمات المدرسية للطلاب في مراحل التعليم المختلفة، بالإضافة للزي المدرسي الأدوات المدرسية والحقائب، والأحذية المدرسية وبعض الوسائل التعليمية التي يحتاجها الطلاب بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في السوق.

وأشاد زوار المعرض والمترددين بالجهود المبذولة من مديرية أمن الغربية، ومباحث التموين في المعرض وجودة المعروضات المقدمة، خاصة أن هذا المعرض يستهدف تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، وتوفير المستلزمات المدرسية والمكتبية، بأسعار مناسبة.

فيما أشاد العارضون بالمعرض، ولفتوا إلى أنه يهدف إلى المشاركة في تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور ودعم الطلبة.

آراء وانطباعات الزوار

وقالت علا مبروك، أنها انتظرت المعرض حتى يفتح أبوابه أمام المواطنين كي تحصل على مستلزمات المدارس الخاصة بأولادها، ووجدت ما توقعت وزيادة من وفرة في المنتجات وانخفاض في الأسعار عن المحلات والمكتبات، موجهة شكرها للقائمين على المعرض.

فيما قال ناصر عبدربه، أحد المترددين على المعرض، أن تشكيلة المعرض هذا العام كانت متكاملة علي الوجه الذي يريده الجميع وبأسعار خارج المنافسة من ملابس وأدوات كتابية ومستلزمات المدرسة وحقائب وكل ما يخص الاستعدادات لبدء العام الدراسي.

ويشهد المعرض المُقام بمدينة زفتي، بشارع الجيش امام قسم شرطة زفتى، إقبالًا كبيرًا، حيث يُفضل الطلبة وأولياء الأمور الشراء من المعرض لتميز أسعاره عن مثيلاتها بالخارج، موجهين الشكر لمديرية أمن الغربية، ومباحث تموين الغربية على المعرض المميز.

من جهته، أكد العقيد عمرو الطوخي، رئيس مباحث التموين بالغربية، أنه تماشيًا مع سياسة الوزارة وبالتعاون مع المحافظة تم إنشاء عدة معارض وجارٍ إنشاء آخرين في جميع مراكز المحافظة.

اهلا مدارس

اهلا مدارس