الجمعة 15 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أهالي الغربية يشيدون بمعرض "أهلًا مدارس": يخفف العبء عن أولياء الأمور

اهلا مدارس
اهلا مدارس

أقامت مباحث التموين، بمحافظة الغربية، بقيادة العقيد عمرو الطوخي، رئيس مباحث التموين بالغربية، معرض أهلًا مدارس، بمدينة زفتي، وذلك لبيع المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء على أولياء الأمور والطلاب.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإقامة العديد من المعارض المختلفة، وكذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بالمتابعة المستمرة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين، وتنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية، بالتعاون مع المواطنين عن طريق إقامة العديد من المعارض المختلفة في المجالات كافة.

وأقيم المعرض تحت رعاية وإشراف اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، وتفقده مساعدو مدير الأمن الذين أشادوا بالمعروضات.

أقسام ومحتويات المعرض

وتشمل أقسام المعرض، كل الأدوات والمستلزمات المدرسية للطلاب في مراحل التعليم المختلفة، بالإضافة للزي المدرسي الأدوات المدرسية والحقائب، والأحذية المدرسية وبعض الوسائل التعليمية التي يحتاجها الطلاب بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في السوق.

وأشاد زوار المعرض والمترددين بالجهود المبذولة من مديرية أمن الغربية، ومباحث التموين في المعرض وجودة المعروضات المقدمة، خاصة أن هذا المعرض يستهدف تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، وتوفير المستلزمات المدرسية والمكتبية، بأسعار مناسبة.

فيما أشاد العارضون بالمعرض، ولفتوا إلى أنه يهدف إلى المشاركة في تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور ودعم الطلبة.

آراء وانطباعات الزوار

وقالت علا مبروك، أنها انتظرت المعرض حتى يفتح أبوابه أمام المواطنين كي تحصل على مستلزمات المدارس الخاصة بأولادها، ووجدت ما توقعت وزيادة من وفرة في المنتجات وانخفاض في الأسعار عن المحلات والمكتبات، موجهة شكرها للقائمين على المعرض.

فيما قال ناصر عبدربه، أحد المترددين على المعرض، أن تشكيلة المعرض هذا العام كانت متكاملة علي الوجه الذي يريده الجميع وبأسعار خارج المنافسة من ملابس وأدوات كتابية ومستلزمات المدرسة وحقائب وكل ما يخص الاستعدادات لبدء العام الدراسي.

ويشهد المعرض المُقام بمدينة زفتي، بشارع الجيش امام قسم شرطة زفتى، إقبالًا كبيرًا، حيث يُفضل الطلبة وأولياء الأمور الشراء من المعرض لتميز أسعاره عن مثيلاتها بالخارج، موجهين الشكر لمديرية أمن الغربية، ومباحث تموين الغربية على المعرض المميز.

من جهته، أكد العقيد عمرو الطوخي، رئيس مباحث التموين بالغربية، أنه تماشيًا مع سياسة الوزارة وبالتعاون مع المحافظة تم إنشاء عدة معارض وجارٍ إنشاء آخرين في جميع مراكز المحافظة. 

اهلا مدارس
اهلا مدارس
اهلا مدارس
اهلا مدارس
اهلا مدارس
اهلا مدارس
العقيد عمرو الطوخي رئيس مباحث التموين بالغربية أهلا مدارس مدينة زفتى مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة رئيس مباحث التموين بالغربية

مواد متعلقة

ضبط 31 تاجرًا للسجائر بمحافظة الغربية

15 أسرة من قاطني عمارات أبو شاهين ذات الخطر الداهم يخلون منازلهم

خبيرة لغة عربية: يجب التكاتف خلف القيادة السياسية لاستكمال الإنجازات

رفع 152 طن قمامة ومخلفات من شوارع وطرق زفتى بالغربية

معرض جديد لتوزيع الأثاث المنزلى والأجهزة الكهربائية بالمجان بقرى طنطا

فوزي سكوتي: السيسي أنقذ مصر وأعادنا إلى الطريق الصحيح

القبض على أصحاب 3 مخابز استولوا على الدقيق المدعم بالغربية

102 مخالفة تموينية فى حملة رقابية مكثفة بالغربية

الأكثر قراءة

وزير الاتصالات لـ"الدستور": تنمية الصعيد ضمن أولوياتنا.. وتكليف رئاسى برفع البنية التحتية للمنازل

اقتلع العمارات وبلغ ارتفاعه 45 مترًا.. لحظة ضرب الفيضان سد درنة (صور)

توزيع 500 كرتونة وطن لحوم.. قطار الخير للتحالف الوطنى يصل بنى سويف (فيديو)

كولر يطالب لاعبى الأهلى بالحذر من الهفوات الدفاعية فى مباراة اتحاد العاصمة

أمين صندوق مركز شباب زفتى: مصر شهدت ثورة طرق عملاقة ما كانت لتحدث لولا السيسى

قضت على العشوائيات.. مشروعات كبرى للإسكان فى المنيا منذ 2014 (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

بسنت حسن

توابع زلزال المغرب فى مهرجان روتردام

لواء.حمدى البطران

حملات تبرع غامضة

حسين دعسة

مشاهد ما بعد قمة نادرة بين موسكو و‎بيونج يانج

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات

استشهاد وإصابة 8 جنود سوريين إثر عدوان إسرائيلى على ريفى طرطوس وحماة