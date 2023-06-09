الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 196 مخالفة تموينية بالغربية خلال 24 ساعة

مخالفة تموينية
مخالفة تموينية

ضبطت مباحث التموين بمحافظة الغربية، في حملة على مدار 24 ساعة، 196 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق ومصادرة السلع المغشوشة والفاسدة.

وكان العميد إيهاب عبدالحليم مدير مباحث التموين بالغربية، قد تلقى إخطارًا يفيد بتحرير 196 مخالفة متنوعة شملت البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وسلعًا مجهولة المصدر ومغشوشة، ومنتهية الصلاحية، وتلاعبًا في الأوزان، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة.

وكان مدير أمن الغربية قد وجه مباحث التموين بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدي بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

على مدار الاهلى ساعة تحرير العلاج مخالفة تموينية متنوعة بالغربية

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