رئيس مجلس القبائل المصرية: "الجمهورية الجديدة" قادرة وليست غاشمة

أعلن الشيخ كامل مطر، رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، أنه وبصفته ممثلاً للقبائل والعائلات المصرية تأييد المجلس لترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسة جديدة، مؤكدًا تقديم كل الدعم للرئيس لـ بناء مصر الحديثة.

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الحوارية "بناء الوعي والسلم المجتمعي" بالمركز الثقافي بطنطا التي تأتي ضمن مبادرة وطن واحد التي ينظمها مجلس القبائل والعائلات المصرية، بالتعاون مع محافظة الغربية.

أضاف مطر:"كم نحن بحاجة الى التمسك بالقيم ومبدأ الوعي لما له من دور كبير في التحضر والتفريق بين المجتمع المتحضر وآخر يعيش في الوحل".

فيما أكد محافظ الغربية أن التاريخ المصري لم يسجل إنجازات مسلم أو مسيحي، لكن سجل إنجازات الإنسان المصري دون تمييز، فعلى مر العصور وقف الإنسان المصري صامدا أمام المنح والصعاب من أجل الحفاظ على وطنه ووحدته، فمصر دائما تعطينا وقت الشدائد خير دليل على التعايش السلمي بين نسيجها الواحد، فالتعايش السلمي ليس وليد اللحظة أو اليوم بل هو موجود منذ القدم ومستمر ودائم ما دامت مصر ومن يرى غير ذلك فهو لا يسعى إلا لتفكيك وحدة الوطن ولكن هيهات، فستظل مصر مرفوعة الرأس قوية بأبنائها المصريين.

وتابع المحافظ أن الجمهورية الجديدة التي أسسها الرئيس قائمة على البناء والتنمية جمهورية مسالمة وليس مستسلمة، قادرة وليست غاشمة، فهي جمهورية الإنسان وبناء الإنسان، فبدأت القيادة السياسية بالأسرة وعلي رأسها المرأة، الشباب، الأطفال، كبار السن وذوي الهمم، لبناء الوعي لديهم لاستعادة الروح الوطنية والإعداد لمعركة البناء والإصلاح.

جاء ذلك خلال فاعليات فعاليات الحوار المجتمعي الذي عُقد اليوم بمسرح المركز الثقافي بطنطا تحت عنوان بناء الوعي والسلم المجتمعي، حيث استقبل المحافظ رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية والشيخ أسامة الأزهري، المستشار الديني لرئيس الجمهورية، والكاتب مصطفى بكري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.