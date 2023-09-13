الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

102 مخالفة تموينية فى حملة رقابية مكثفة بالغربية

حملة تموينية
حملة تموينية

نفّذت مباحث التموين بالغربية، حملة رقابية مكثفة استمرت لمدة 24 ساعة أسفرت عن تحرير 102 مخالفة تموينية متنوعة في مراكز ومدن المحافظة. 

تأتي هذه الحملة في إطار التشديد على الرقابة في الأسواق ومكافحة التلاعب في الأسعار وحماية حقوق المستهلكين، وتم خلال الحملة مصادرة السلع المغشوشة والفاسدة، وضبط المخالفات التموينية المتنوعة.

وتلقى العقيد عمرو الطوخى، مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارًا بتحرير 102 مخالفة متنوعة تشمل العديد من الجوانب القانونية والتموينية. وتضمنت هذه المخالفات البيع بأزيد من التسعيرة المحددة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وضبط سلع مجهولة المصدر ومغشوشة، ومنتهية الصلاحية، وتلاعب في الأوزان.

مكافحة المخالفات التموينية

وأكد العقيد الطوخي أن هذه الحملة تأتي ضمن الجهود المستمرة لمكافحة التجاوزات التموينية والقضاء على ظاهرة الغش والتزوير في الأسواق، مشيرًا إلى أن المباحث ستستمر في تنفيذ حملات رقابية مكثفة للحفاظ على سلامة المستهلكين وتطبيق القانون بحزم.

وأشاد العقيد الطوخى بجهود فرق التفتيش والرقابة التابعة لمباحث التموين، ودعا المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات تموينية يشتبه في حدوثها، لضمان سلامة وجودة السلع المتداولة في الأسواق.

تأتي هذه الحملة في إطار التزام الدولة بضمان استقرار الأسعار وتوفير سلع ذات جودة عالية وخالية من الغش، وتعزيز الثقة بين المستهلكين والأجهزة التنظيمية.

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