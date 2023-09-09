السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط تاجر تموينى تصرّف فى سلع تموينية بقيمة 23 ألف جنيه بالغربية

تموين الغربية
تموين الغربية

تمكنت حملة من مديرية التموين بالغربية، بالتعاون مع الجهات المعنية، من ضبط تاجر تمويني في مدينة طنطا، وذلك بعد أن تم استيلائه وتصرفه في سلع تموينية بقيمة تصل إلى 32 ألف جنيه عن طريق بيعها في السوق السوداء.

وكان المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، قد كلف مدير إدارة التموين في مركز طنطا بتشكيل حملة تفتيشية استهدفت عددًا من البدالين التموينيين في المنطقة.

وتمكنت الحملة من ضبط تاجر تمويني يقوم بتصرف في سلع تموينية تقدر قيمتها بحوالي 22 ألف جنيه، وبيعها في السوق السوداء بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد.

جهود مكافحة الفساد

تأتي هذه الحملة ضمن جهود الحكومة لمكافحة الفساد وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز النزاهة في قطاع التموين وتوفير السلع الغذائية بأسعار معقولة للمواطنين.

وفي وقت سابق، نجحت حملة مشتركة من مديرية التموين بالغربية، بالتعاون مع الجهات المعنية، في ضبط تاجر تمويني بـ مركز المحلة الكبرى بتهمة تصرفه غير القانوني في سلع تموينية بقيمة تقدر بحوالي 29 ألف جنيه، حيث قام ببيعها في السوق السوداء.

ووفقًا لتقرير ورد للمهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، فقد تم تكليف حازم أحمد، مدير إدارة تموين مركز المحلة الكبري، بتشكيل حملة تفتيشية استهدفت عددًا من التجار التموينيين في مركز ومدينة المحلة الكبرى. 

الغربية مديرية التموين طنطا حملة سلع تموينية

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