الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إقبال أقل من المتوسط.. انتشار شوادر بيع حلوي المولد النبوي في شوارع الغربية

حلوي المولد النبوي
حلوي المولد النبوي

يعد الإحتفال بـ المولد النبوي الشريف ، من الطقوس الدينية المهمة في العديد من البلدان الإسلامية، وخاصة في مصر، يتم خلال هذه المناسبة تزيين الشوارع بالإضاءة والزينة وتوزيع الحلوى على الناس، كما تُقام مجالس ذكر ومحاضرات دينية للاحتفال بولادة النبي محمد عليه السلام.

وانتشرت شوادر بيع حلوى المولد النبوي الشريف في شوارع محافظة الغربية، حيث يشهد سوق الحلويات تنوعًا وتفاوتًا في الأسعار للمنتجات المتوفرة، وتعد الحلويات المشكلة وملبن الفواكه والبسيمة والجوزية وملبن المكسرات والحمص المقشر واللديدة والحلاوة الشعر والعروسة والحصان الحلاوة والعروسة المضيئة والعرائس القطنية والبلاستيكية والعربات التي يركبها عريس وعروس من الدمى، من بين المنتجات الأكثر طلبًا خلال هذه الفترة.

وتراوحت أسعار الحلوى في الشوادر ما بين 100 وحتى 650 جنيها للكيلو الواحد، فقد بلغ سعر كيلو الفستقية 650 جنيهًا، وكيلو ملبن عين جمل  340 جنيهًا، وكيلو البندقية واللوزية بـ 540 جنيهًا، وكيلو الفولية والعلف والسمسمية والحمصية بـ 120 جنيهًا، وكيلو الحلويات المشكل بـ 100 جنيهًا.

 أسعار الحلويات خلال احتفالات المولد النبوي الشريف

وتتراوح أسعار هذه الحلويات على النحو التالي:

  • كيلو الحلويات المشكل تباع بسعر 100 جنيه.
  • كيلو فواخر قشطة المكسرات يُباع بسعر 250 جنيه.
  • كيلو ملبن الفواكه يُباع بسعر 120 جنيه.
  • كيلو بسيمة وجوزية يُباع بسعر 170 جنيه.
  • كيلو ملبن المكسرات يُباع بسعر 170 جنيه.
  • كيس حمص مقشر يُباع بسعر 20 جنيه.
  • كيلو حمام ولديدة يُباع بسعر 140 جنيه.
  • كيس حلاوة الشعر يُباع بسعر 40 جنيه.
  • أما العروسة والحصان الحلاوة، فتتراوح أسعارهما بحسب المقاس من 60 إلى 150 جنيه.
  • العروسة المضيئة يتراوح سعرها من 120 إلى 200 جنيه.
  • العرائس القطنية والبلاستيكية تتراوح أسعارها من 90 إلى 200 جنيه.
  • أما العربات التي يركبها عريس وعروس من الدمى، فيتراوح سعرها من 350 إلى 1000 جنيه للقطعة الواحدة حسب الشكل والتشكيلة.

يعكس هذا التفاوت في الأسعار تنوع المنتجات واختلاف طبيعتها ومكوناتها، كما يتأثر السعر بحجم الحلوى أو العرض والطلب عليها، وتعد هذه الحلويات هدايا شائعة لتبادلها بين الأهل والأصدقاء خلال فترة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

الإقبال ضعيف مقارنة بالعام الماضي

وأكد محمد الصردي، أحد أصحاب الشوادر في مدينة المحلة الكبرى، أن الأسعار تغيرت كثيرًا هذا العام، والإقبال ضعيف بالمقارنة بالعام الماضي، وأشار إلى أن الإقبال أكثر على العلبة المشكلة الشعبية التي تُباع بمبلغ 100 جنيه، وكانت تُباع في العام الماضي بـ 60 و65 جنيهًا. وقد أكد الجميع أن زيادة الأسعار ناتجة عن زيادة أسعار المواد رغم انخفاض هامش ربح التاجر هذا العام، ولا يتحمل المستهلك هذه الزيادة.

وأضاف الصردي، أن العروسة المضيئة تشهد إقبالًا من الشباب لإهدائها، وأن الإقبال ضعيف جدًا على حلوى المكسرات كالفستقية والبندقية واللوزية وملبن عين الجمل بسبب ارتفاع سعرها.

 الإقبال الأكبر على الحمصية والسمسمية والفولية بسبب سعرها المنخفض

ومن جهته، أشار علي الصعيدي، تاجر حلوى بـ مدينة طنطا، إلى أن الإقبال أقل من المتوسط، ويأمل أن يزيد خلال اليومين القادمين، وأشار إلى أن الإقبال الأكبر على الحمصية والسمسمية والفولية يرجع إلى سعرها المنخفض. 

وأضاف ، ربما تكون مصاريف بدء الدراسة والتحضير لعروض الزفاف والمناسبات الاجتماعية الأخرى هي السبب وراء تراجع الإقبال على شراء حلوى المولد النبوي. وتوقع البعض أن يزداد الإقبال في الأيام القليلة المقبلة، حيث يقترب موعد احتفال المولد النبوي الشريف.

حلوي المولد النبوي
حلوي المولد النبوي
حلوي المولد النبوي
حلوي المولد النبوي
حلوي المولد النبوي
حلوي المولد النبوي
حلوي المولد النبوي
حلوي المولد النبوي
حلوي المولد النبوي
حلوي المولد النبوي
حلوي المولد النبوي
حلوي المولد النبوي
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