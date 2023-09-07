الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتابع مشروعات الرصف والتطوير بشوارع طنطا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكد محافظ الغربية، أن المحافظة تسعى بكل جهد لتطوير وتجميل ورفع كفاءة الشوارع وفتح محاور مرورية جديدة بكل مدن المحافظة؛ لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري وإحداث نقلة حضارية لشوارع المحافظة أمام مواطنيها وزائريها.

جاء ذلك خلال جولته اليوم؛ لمتابعة عدد من مشروعات التطوير التي يتم تنفيذها في بمركز طنطا.

متابعة أعمال رصف الطرق

بدأت الجولة بمتابعة أعمال رصف محور طريق المعامل بطنطا، والذي يتم إنشاؤه من خلال تغطية ترعة المعامل ورصف الطريق بطول 1800 متر وعرض 9 أمتار، كما تابع بدء أعمال إنشاء كوبري السيارات أعلى مصرف المعامل، والذي سيسهل حركة المرور بطريق طنطا السنطة القديم من خلال ربط مدخل طنطا من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم.

كما قام بتفقد أرض المجزر القديم بمنطقة العجيزي وذلك تمهيدًا للاستفادة منها، واختتم محافظ الغربية جولته بتفقد إنشاء مركز خدمات مصر.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عيسى، رئيس حي ثان طنطا، حسام عبداللطيف، رئيس مركز ومدينة طنطا، ممدوح النجّار رئيس حي أول طنطا.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
محافظ الغربية السيولة المرورية أعمال رصف محور طريق المعامل بطنطا المجزر القديم بمنطقة العجيزي سام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا

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