زراعة 215 شجرة مثمرة وزينة فى قرى مركز زفتى بالغربية

أعلن إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتي في محافظة الغربية، عن زراعة 215 شجرة مثمرة وزينة في عدد من قرى المركز، وذلك في إطار حملات التجميل والتشجير التي تهدف إلى تحسين الشكل الجمالي للقرى وتعزيز البيئة المحيطة.

وأكد فايد أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام مجلس مدينة زفتى بتعزيز الحياة البيئية في المنطقة، والعمل على تحسين جودة البيئة للمواطنين، حيث تساهم الأشجار المثمرة في توفير ثمار صحية وغذائية للسكان، ما يعزز سلامتهاالغذائية ويعمل على تعزيز الاستدامة البيئية.

اختيار أشجار الزينة بعناية لإضفاء جمال ورونق على المناظر الطبيعية للقرى

وأوضح رئيس المدينة أنه تم اختيار أشجار الزينة بعناية لإضفاء جمال ورونق على المناظر الطبيعية للقرى، خاصة في شوارعها الرئيسية، وأنه من المتوقع أن تضفي هذه الأشجار الجمال والظل والهواء النقي على البيئة المحيطة، مما يعمل على تحسين جودة الحياة ورفاهية المجتمع الريفي.

وأشار رئيس المدينة، إلى أن تلك الأعمال تأتي في إطارالمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وتعكس جهود الدولة للتوسع في المساحات الخضراء بالتزامن مع المتغيرات المناخية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار استمرار حملات التجميل والتشجير التي تقوم بها رئاسة مركز ومدينة زفتى، خلال الفترة الأخيرة. وقد شهدت المنطقة في السنوات الأخيرة تحسنًا ملحوظًا في المظهر العام للمناطق الريفية والعمرانية، ما يعكس التزام الإدارة بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

ومن المتوقع أن تستمر مثل هذه الحملات للتجميل والتشجير في المستقبل، مما سيسهم في تحسين جودة الحياة والبيئة بشكل عام في مركز ومدينة زفتي.