رفع 214 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من شوارع زفتى بالغربية

نظمت رئاسة مركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية، بقيادة إبراهيم فايد، رئيس المركز والمدينة، حملة نظافة شاملة، أسفرت عن رفع نحو 214 طنًا من القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، وذلك خلال 24 ساعة.

وأكد إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتى، أن الهدف الرئيسي للحملة هو رفع كفاءة مستوى النظافة في المدينة والقرى، وتحسين الشوارع والطرق الفرعية من خلال تنظيفها وتسويتها بهدف تسهيل حركة المواطنين والسيارات، مضيفًا أنه تم تنفيذ الحملة بشكل منظم وتعاوني بمشاركة فرق عمل مكونة من العاملين في القطاعات المختلفة، بما في ذلك النظافة العامة والبيئة والصحة والوحدات القروية، وتم توزيع الفرق على المناطق المختلفة في المدينة والقرى لضمان تغطية شاملة وفعالة لجميع المناطق.

حملة لجمع القمامة والمخلفات من الشوارع والأماكن العامة

وتضمنت الحملة جمع القمامة والمخلفات من الشوارع والأماكن العامة، وتنظيف وتسوية الطرق وإزالة التراكمات الأتربة، وتم استخدام المعدات والآليات المناسبة لتسهيل عملية الرفع والتنظيف، ما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية خلال وقت قصير.

وأعرب فايد عن شكره وتقديره لجميع الفرق العاملة في الحملة على جهودهم المبذولة والمتميزة، وأكد أن مثل هذه الحملات النظافة تعكس التزام الحكومة المحلية بتحسين بيئة المدينة ورفع جودة الحياة للمواطنين.

كما نظمت رئاسة مركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية، حملة نظافة أسفرت عن رفع نحو 114 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، وذلك خلال 24 ساعة.

وأشار إسلام النجار، رئيس مركز ومدينة بسيون، إلى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

وكان طارق رحمى محافظ الغربية، قد شدد على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المبانى، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.