رفع 278 طن قمامة ومخلفات من شوارع زفتى بالغربية

تمكنت رئاسة مركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية، بقيادة إبراهيم فايد، من رفع حوالي 278 طنًا من القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة خلال فترة لا تتجاوز 24 ساعة، وقد أفاد فايد بأنه تم تنفيذ هذه الحملة الناجحة باستخدام معدات مجلس المدينة، والوحدات المحلية.

جاءت هذه الحملة في إطار جهود تحسين مستوى النظافة بالمدينة والقرى التابعة لها، حيث استهدفت الحملة بشكل رئيسي الطرق الفرعية والشوارع التي تشهد تراكمات كبيرة من القمامة والأتربة، تم تنظيف وتسوية هذه الطرق وتمهيدها لضمان حركة سير سلسة للمواطنين والسيارات.

وعبر إبراهيم فايد عن ارتياحه لنجاح هذه الحملة وتحقيق نتائجها الملموسة في فترة زمنية قصيرة، وأكد أن هذه الجهود المستمرة تأتي في إطار التزام مجلس المدينة، بتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين، وتعزيز جودة الحياة في المنطقة.

وثمَّن إبراهيم فايد، الجهود المبذولة من قِبَل الفرق العاملة في مجلس المدينة والوحدات القروية، وشدد على ضرورة استمرار هذه الحملات النظافة وتكرارها بشكل دوري للحفاظ على نظافة المدينة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

رفع أطنان القمامة من شوارع كفر الزيات بالغربية

فيما أعلنت الدكتورة إيناس عبدالمطلب، نائب رئيس مركز ومدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية، رفع نحو 266 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، وذلك خلال 24 ساعة.

وأشارت نائب رئيس مدينة كفر الزيات، إلى أن الحملة تحت إشراف عادل داود رئيس المدينة، استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى، متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها، لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

وكان الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، قد شدد على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المبانى، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.