الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعيين الدكتور أحمد حجازى مديرًا لمستشفى زفتى العام

الدكتور أسامة بلبل،
الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية

أصدر الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، قرارًا بتعيين الدكتور أحمد حجازي، إخصائي المخ والأعصاب ووكيل مستشفى زفتى العام، مديرًا لمستشفى زفتى  العام، خلفًا للدكتور محمد الجوهري الذي أكمل فترة عمله بنجاح.

 

يأتي قرار تعيين الدكتور أحمد حجازي بناءً على خبراته وكفاءته العالية في مجال الرعاية الصحية وإدارة المستشفيات، وقد حقق حجازي نجاحًا كبيرًا خلال مسيرته المهنية وعمله السابق كوكيل لمستشفي زفتي العام قبل عامين.

 

من جهته أكد حجازي أنه سيعمل على تطوير استراتيجيات جديدة لتحسين كفاءة المستشفى وتعزيز التعاون بين الأقسام المختلفة، وتعزيز العلاقات مع الهيئات الصحية الأخرى والمؤسسات الطبية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات.

 

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