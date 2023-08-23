شوارع سندبسط بالغربية تغرق في الصرف الصحي.. والمسؤولون: مسألة وقت

تشهد شوارع قرية سندبسط، واحدة من أكبر القرى بمركز زفتى، في محافظة الغربية، مشكلة مستمرة تتعلق بتطفح المجاري في الشارع نتيجة رفض المقاول توصيل وصلات صرف المنازل على الخط الجديد الذي دشّنه المواطنون بجهود ذاتية.

وتبين أن المشكلة بدأت عندما تعطلت المجاري القديمة للأهالي بسبب انكسار المواسير أثناء أعمال حفر الغاز خلال تجديد البنية التحتية للقرية من خلال مبادرة الرئيس حياة كريمة، ومنذ ذلك الحين، توقف تصريف المياه تمامًا في الخط، مما يتسبب في تجمع المياه بشكل مستمر داخل الشوارع ما يهدد الكبار والصغار بالأمراض ويعوق الخروج والدخول إلي الشارع الذي يُسمي شارع أنور الأشقر وعلي ناصيته نقطة شرطة قرية سندبسط.

ويؤكد أهال الشارع أن الأمر المثير للدهشة هو وجود مجاري حكومية موازية للمجاري الأهلية في نفس المنطقة، مطالبين بسرعة وضرورة توصيل المجاري الأهلية بالمجاري الحكومية، حتى يتمكن الأهالي من التخلص من المياه المتجمعة والتي تسبب انتشار الأمراض والوباء، والتي تجعلهم غير قادرين على الدخول إلى منازلهم.

ومن جهتهم، أبدى الأهالي استياءهم من الوضع الحالي، حيث أنفقوا آلاف الجنيهات على سيارات الكسح لمعالجة المشكلة، ولكن دون جدوى، يعاني الأهالي من ظروف صحية غير ملائمة وصعوبة الوصول إلى منازلهم بسبب تجمع المياه المتراكمة في الشوارع.

وقال حسام حواس، أحد أهالي القرية، تغير المسئولين مرارا وتكرار، ولكن لم يتغير شىء فى مشاريع البنية التحتية، فقضية مياه الصرف الصحى، التى تطفو فى شوارع المنطقة لم تحل بعد، رغم المخصصات الحكومية الضخمة لها ووعود المسئولين، ووصول مبادرة الرئيس حياة كريمة للقرية، بل إن الأمر يزداد سوءا بزيادة عدد سكان هذا الشارع عامًا بعد عام، وإهمال هذه المشكلة سنوات طويلة.



وأضاف أن أهالى المنطقة ذهبوا عدة مرات للمسئولين من شركة الصرف الصحى والوحدة المحلية ومجلس المدينة، ورغم تحديد مواعيد للعمل على إصلاح هذه الأعطال ووضع حلول جذرية لها، إلا أنها وعود لم تنفذ ولم تطبق على أرض الواقع منذ سنوات عديدة، رغم انها كانت تعمل وهي شبكة اهلية أسسها أهالي المنطقة تطرد المياه للمواسير الرئيسية بالشارع غلا انه مع بدء الحفر لتوصيل البنية التحتية لمشروع حياة كريمة وتم تكسيرها ولم يتم التوصيل علي لبخط الجديد.

فيما قال عبد الحميد الألفي، أحد أهالي الشارع المتضرر بقرية سندبسط ، إن السبب فى طفح المياه بالمنطقة يرجع لعدم ربط مواسير المنازل بالصرف الموجود بحجج لا محل لها من الإعراب كأن يقول لنا المسؤول ان هذه مواسير اهلية ولا يحق لنا استعمالها أو أنها تابعة بمشروع ما ولا يجوز توصيل منازلنا عليها، وهو ما يكبد المواطنين مصاريف باهظة متمثلة في سيارات لشفط المياه لن يحل المشكلة ولابد من توصيل الخط بالكامل لمنع زيادة نسبة الطفح فى بعض الخطوط.

وفي ضوء هذه المشكلة المستمرة، يناشد الأهالي الجهات المعنية والمسؤولين بالتدخل العاجل لحل هذه المشكلة المتفاقمة، ويأملون في أن يتم توفير توصيل المجاوي بين المجاري الأهلية والحكومية، وذلك لتحقيق تصريف مياه صحية سليمة وتحسين الظروف المعيشية والصحية للأهالي في قرية سندبسط.

ومن جهته ، أكد مصدر مُطلع داخل الهيئة القومية للمياه والصرف الصحي، أن الموضوع مسألة وقت فقط وسيتم إدراج الجميع والربط علي الصرف الصحي الجديد التابع للمشروع القومي العملاق حياة كريمة، مضيفًا أن العمل بالترتيب وبالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بفرع الغربية، وان الشوارع يتم تجربة منزل منزل وربطه بالخطوط السليمة ومنها على الخطوط الرئيسية الجديدة وتقوم الهيئة بالتعاون مع فرع الشركة بالغربية والمقاول بترتيب الأولويات في الوصيل.

وأضاف المصدر، أن المجاري في هذه القرية بها خطان رئيسيان وخط تابع للشبكة القديمة غلي جانبي الخط الجديد الذي سيكون تجميع للجميع في النهاية، وخاصة عقب تشغيل محطة الصرف العملاقة التي طالما حلم الجميع بتشغيلها وانتظرها وقدرتها ستستوعب قرية سندبسط والقري المجاورة.

الصرف بسندبسط

الصرف بسندبسط

الصرف بسندبسط

الصرف بسندبسط

الصرف بسندبسط

الصرف بسندبسط