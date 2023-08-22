الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بعد أن نشرت الدستور قصته

استجابة لـ "الدستور".. نجاح "طالب القرشية" بعد رسوبه وعقابه بالحرمان من الامتحان لـ عامين

الطالب
الطالب

تسلم الطالب إبراهيم عبد الرحمن أبو شنب، المقيد هذا العام بالصف الثالث الثانوي في مدرسة اللواء جمال شكر الثانوية بالقرشية بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، استمارة الثانوية العامة وعليها ختم ناجح، وتقدم بها إلى مكتب تنسيق الجامعات في بارقة أمل وانفراجة كبرى. 

 

جاء ذلك بعد أن حجبت نتيجته على موقع الثانوية العامة الخاص بوزارة التربية والتعليم، واستلم الطالب استمارة الثانوية العامة من مدرسته، وكانت مدونة بها كلمة "ملغى" أمام جميع المواد ومدونة بالشهادة حرمان من الامتحان لمدة عامين، واستغاث الطالب وأسرته بجريدة "الدستور" وبوزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازى.

وبعد التأكد من صحة المعلومات، وعقب تقديم كافة المستندات من الطالب وأسرته للجريدة وللجهات المعنية بوزارة التربية والتعليم، تم فحص شكوى الطالب وتبين صحتها.

وتبين أن الطالب لم يكن حائزًا على جهاز محمول، وأنه لم يتم عمل محضر غش له، بل محضر إثبات حالة بعدم حيازة أي أجهزة إلكترونية أو محمول، وأصدرت الوزارة شهادة نجاح الطالب.

وعمت الفرحة أرجاء قرية القرشية كاملة وسط زغاريد ودموع الفرح للأم والأحباب، حيث عاد الحق لأصحابه، موجهين الشكر لـ “الدستور”، وللاستجابة السريعة من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، الذي قام بمتابعة الشكوى والتحري عنها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلة وإصدار شهادة النجاح للطالب.

من جهته أكد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، حرص وزير التربية والتعليم والتزامه بضمان حقوق الطلاب وتوفير بيئة تعليمية عادلة ومنصفة للجميع، مضيفًا أن هذا يعكس أيضًا التزام الحكومة بالاستماع إلى الشكاوى والمطالبات العادلة والتصرف بسرعة لحلها.

ووجه حسن، الشكر لوزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، على استجابته السريعة وحل المشكلة بسرعة وعدالة، مما أعاد الأمل والابتسامة إلى وجه الطالب إبراهيم عبد الرحمن أبو شنب وأسرته، وشكل مثالًا يحتذى به في توفير التعليم العادل والتكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

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استجابة لـ الدستور نجاح طالب القرشية بعد رسوبه وعقابه بالحرمان لمدة عامين إبراهيم عبد الرحمن أبو شنب العام بالصف الثالث الثانوي قرية القرشية لدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

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