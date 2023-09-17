الأحد 17 سبتمبر 2023
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محافظات

محافظ الغربية يوجه بتكثيف الحملات على محال حلوى المولد النبوى

محافظ الغربية
محافظ الغربية

عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اجتماعًا؛ لمناقشة جهود المحافظة لمراقبة الأسواق، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بشأن السيطرة على أسعار السلع الغذائية للتخفيف عن كاهل الأسر وتوفير الاحتياجات اللازمة لها بأسعار مخفضة، بحضور الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، ومحمد أبوهاشم، مدير مديرية التموين.

تكثيف الحملات الميدانية على منافذ البيع

وخلال الاجتماع، شدد المحافظ على تكثيف واستمرار الجولات والحملات الميدانية على منافذ البيع المختلفة من قبل اللجان المعنية بمتابعة ومراقبة الأسواق، وخاصة مصانع ومحالّ بيع حلويات المولد النبوي الشريف وتشديد الرقابة؛ حرصًا على صحة المواطنين بالتزامن مع قرب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

وشدد محافظ الغربية على دور الرقابة التجارية لحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية، مؤكدًا أن صحة وسلامة المواطنين ووصول الدعم لمستحقيه وضبط الأسواق تعد أحد الملفات المهمة التي توليها المحافظة أهمية بالغة.

التنسيق بين الجهات المعنية

وأكد رحمي، خلال الاجتماع، ضرورة تكاتف جميع الجهود، والتنسيق بين جميع الجهات المعنية؛ لتكثيف الحملات التموينية والرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، وأماكن تداول السلع الغذائية لضبط الأسعار، والتأكد من وزن رغيف الخبز، ومطابقتها الاشتراطات والمواصفات الموضوعة.

كما شدد المحافظ على أهمية توعية الجمهور بالإبلاغ الفوري عن الأسعار المرتفعة وأماكن بيعها، وكذلك مخازن محتكري السلع بهدف رفع أسعارها.

مراقبة الاسواق بلبل محمد أبو هاشم مدير مديرية التموين المولد النبوي الشريف الغش التجاري

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