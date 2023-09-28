وزير التعليم يكشف عن حقيقة تقليص مدة الدراسة بكلية التربية إلى 3 سنوات فقط

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حقيقة ما أُثير بأن مدة الدراسة بكلية التربية ستكون 3 سنوات فقط، والسنة الرابعة ستكون عملية بالتدريس في المدارس.

وأشار وزير التعليم خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إلى أن ما أُثير عن حول الدراسة بكلية التربية "كلام مغلوط"، موضحًا أن السنة الرابعة للطالب الخريج تزيد عمليًا في التدريب بالمدارس، والجرعة التدريبية التي يتلقاها من التدريب الميداني.

وشدد على أن الوزارة حريصة على فرض الرقابة على جميع المدارس الخاصة؛ للتأكد من تنفيذ التعليمات فيما يخص الالتزام بالمصروفات المدرسية، مضيفًا أن هناك لجان متابعة ستعمل بآليات مختلفة تمامًا، وسيطبق نظام الزيارات المفاجئة للمدارس الخاصة؛ لمتابعة الوضع على أرض الواقع، وضبط أي مخالفات تتم سواء في المصروفات أو غيرها.

ولفت إلى أنه يحق لولي الأمر تقديم شكاوى للمديريات والإدارات التعليمية أو بالوزارة نفسها ضد أي مدرسة تفرض زيادات غير قانونية في المصروفات أو ارتكاب أي مخالفات أخرى.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، والذي من المقرر أن يبدأ السبت الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ إلى السبت ٨ يونيو ٢٠٢٤، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم ٢٧ يناير ٢٠٢٤.

كما أعلنت الوزارة عن أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرًا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.