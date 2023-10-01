عادات تحفز الطلاب على الدراسة في العام الجديد.. تعرف عليها

يحتاج الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد إلى العديد من أساليب التحفيز، لمساعدتهم على أداء المهام الخاصة بهم بسهولة ويسر ودون ضغوط نفسية قد تؤدي إلى تراكم الواجبات المنزلية، والمهام دون أدائها، وهناك عدة خطوات يمكن اتباعها، لتحفيز الطلاب دون عناء، وقبل البدء في ذلك يجب تحديد بعض العوامل التي تؤثر على التحفيز، والتي قد تختلف ما بين الطلاب، وبذلك يصبح التحفيز عاملًا مساعدًا للنشاط واليقظة، والتركيز.

أهمية التحفيز

يعمل التحفيز على مساعدة الطلاب في التركيز والانتباه، وأداء المهام في وقت أقصر وبطريقة أفضل، وتقليل العوامل التي قد تؤدي إلى تشتيت الانتباه، وتحسين جودة تخزين المعلومات والاستفادة منها.

أهم عوامل التحفيز

تتلخص أهم عوامل التحفيز في عدة نقاط أهمها، أن يكون للطالب أصدقاء في نفس المدرسة أو مكان التعليم، بما يرفع معدلات الشعور بالأمان وبالتالي تحسين القدرة على التحصيل الدراسي، أن يكون المعلم جيدًا، ويستطيع الطالب أن يتعامل معه، ما يؤثر بشكل إيجابي على سلوك الطالب، والتنويع بين طرق التدريس، والأماكن أيضَا، وإظهار الوالدين الاهتمام بالمحتوى التعليمي للطفل، وتشجيع الأطفال على أداء واجباتهم المدرسية أو الدراسة للامتحانات، والشعور بالتقدير، في حال أداء المهام الدراسية بشكل جيد، والبعد عن حالة عدم الاستقرار في المنزل لأنها تؤثر سلبًا على الطلاب الطلاب، وتجربة الاستماع إلى الموسيقى أثناء الدراسة تعد أيضًا من التجارب الهامة التي قد تؤثر على أداء الطالب، مع تغيير وقت الدراسة باستمرار وعدم تثبيت توقيت بعينه، والاحتفاظ بالهاتف عند وضع صامت واغلاق أغلب تطبيقات التواصل الاجتماعي التي قد تؤدي إلى تشتيت الانتباه، والحصول على الطعام المفضل أو الشراب المفضل أيضًا أثناء الدراسة، قد يؤدي إلى تحسين القدرة على القيام بالمهام.