الأحد 01 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

عادات تحفز الطلاب على الدراسة في العام الجديد.. تعرف عليها

الطلاب
الطلاب

يحتاج الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد إلى العديد من أساليب التحفيز، لمساعدتهم على أداء المهام الخاصة بهم بسهولة ويسر ودون ضغوط نفسية قد تؤدي إلى تراكم الواجبات المنزلية، والمهام دون أدائها، وهناك عدة خطوات يمكن اتباعها، لتحفيز الطلاب دون عناء، وقبل البدء في ذلك يجب تحديد بعض العوامل التي تؤثر على التحفيز، والتي قد تختلف ما بين الطلاب، وبذلك يصبح التحفيز عاملًا مساعدًا للنشاط واليقظة، والتركيز.

خطة العام الدراسي 2024| امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 لطلاب المدارس

 

أهمية التحفيز

يعمل التحفيز على مساعدة الطلاب في التركيز والانتباه، وأداء المهام في وقت أقصر وبطريقة أفضل، وتقليل العوامل التي قد تؤدي إلى تشتيت الانتباه، وتحسين جودة تخزين المعلومات والاستفادة منها.

 

أهم عوامل التحفيز

تتلخص أهم عوامل التحفيز في عدة نقاط أهمها، أن يكون للطالب أصدقاء في نفس المدرسة أو مكان التعليم، بما يرفع معدلات الشعور بالأمان وبالتالي تحسين القدرة على التحصيل الدراسي، أن يكون المعلم جيدًا، ويستطيع الطالب أن يتعامل معه، ما يؤثر بشكل إيجابي على سلوك الطالب، والتنويع بين طرق التدريس، والأماكن أيضَا، وإظهار الوالدين الاهتمام بالمحتوى التعليمي للطفل، وتشجيع الأطفال على أداء واجباتهم المدرسية أو الدراسة للامتحانات، والشعور بالتقدير، في حال أداء المهام الدراسية بشكل جيد، والبعد عن حالة عدم الاستقرار في المنزل لأنها تؤثر سلبًا على الطلاب الطلاب، وتجربة الاستماع إلى الموسيقى أثناء الدراسة تعد أيضًا من التجارب الهامة التي قد تؤثر على أداء الطالب، مع تغيير وقت الدراسة باستمرار وعدم تثبيت توقيت بعينه، والاحتفاظ بالهاتف عند وضع صامت واغلاق أغلب تطبيقات التواصل الاجتماعي التي قد تؤدي إلى تشتيت الانتباه، والحصول على الطعام المفضل أو الشراب المفضل أيضًا أثناء الدراسة، قد يؤدي إلى تحسين القدرة على القيام بالمهام. 

العام الدراسي التحفيز الواجبات المنزلية تشتيت الانتباه أداء المهام

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يدعو لإعادة النظر فى "الإيجار القديم": "الاستفادة مش أبدية ده حرام"

الرئيس السيسى: "لولا أحداث 2011 ما كانش سد النهضة اتبنى"

عاجل| الإجازات الرسمية 2024 كاملة للقطاع العام والخاص

وقف حكم الفيديو ومساعده في مباراة ليفربول وتوتنهام

سر غضب أوسوريو بعد فوز الزمالك على أرتا سولار بالكونفيدرالية

رجل غيّر الصورة الذهنية لمصر فى عيون العالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

نعم للاستقرار والتنمية.. دور السيسى فى قطاع البترول

عمرو خان

رجل غيّر الصورة الذهنية لمصر فى عيون العالم

أحمد غنام

ثورة 26 سبتمبر

أحمد أبوالمحاسن

الحياد فى زمن الانتخابات خيانة

أسامة الشندويلي

حكاية وطن.. ماذا يحتاج المصريون من الرئيس؟

د.أحمد الخميسى

مواهب للبيع

وائل لطفي

حكاية وطن يجب أن يكمل ما بدأه

ماجد حبته

حكاية تسع سنوات

صور

رجعوا التلامذة

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

رحمة الله المهداة

محطة تل أبيب

المزيد

"الوطنى الفلسطينى": اعتداءات المستوطنين على الأقصى جزء من الحرب الدينية

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم قرى نابلس وجنين.. واعتقالات فى طوباس

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى أنحاء متفرقة بالضفة الغربية