السبت 30 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لمؤسسات التعليم العالي لعام 2024

جامعة المنيا بالمركز الثالث ضمن أفضل الجامعات المصرية المدرجة فى تصنيف التايمز

تصنيف التايمز لأفضل
تصنيف التايمز لأفضل الجامعات المصرية

أعلن الدكتور عصام الدين صادق فرحات رئيس جامعة المنيا، أن جامعة المنيا حققت المركز الثالث بين أفضل الجامعات المصرية بمؤسسات التعليم العالي المدرجة في تصنيف التايمز العالمي في نسخته الجديدة لعام 2024، والتي صنفت وقيمت 1904 جامعة من 108 دولة حول العالم.

جاء ذلك وفق بيان أصدرته وزارة التعليم العالي قسم الجامعات المصرية إلى خمس مستويات، حيث سجلت النتائج تحقيق 28 جامعة مرتبة إيجابية على صعيد التنافس العالمي، وحصول الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا المرتبة "601-800" عالميًا والمستوى الأول محليًا، تلاها جامعات الأزهر، الإسكندرية، أسوان، القاهرة، دمياط، كفر الشيخ، المنصورة، الزقازيق، والجامعة الأمريكية بالقاهرة في المرتبة "801 - 1000" عالميًا والمستوى الثاني محليًا، ثم جاءت جامعة المنيا مع جامعات عين شمس، وبنها، بني سويف، الفيوم، جامعة النيل الأهلية، السويس، قناة السويس، طنطا، زويل للعلوم والتكنولوجيا في المرتبة "1001- 1200" عالميًا والمستوى الثالث محليًا، يليها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة أسيوط، والجامعة البريطانية في مصر، وجامعة حلوان، وبورسعيد، وسوهاج، وجنوب الوادي في المرتبة "1201- 1500" عالميًا والمستوى الرابع محليًا، وأخيرًا سجلت الجامعة الألمانية بالقاهرة المرتبة "+1501" عالميًا والمستوى الخامس محليًا.
 

371972355_812518590662472_1137053760980423526_n

وأكد فرحات بأن التصنيف الدولي للجامعات من أهم أوليات الجامعة، نظرًا لأهميته ودوره كأحد المؤشرات الأساسية للارتقاء البحث العلمي ومخرجاته المطلوب لتطوير الجامعات، والذي ينعكس على احتياجات التنمية والنهوض بالمجتمع في مختلف القطاعات، إلي جانب دور التصنيفات العالمية في تحليل بيانات الأبحاث العلمية وجودتها، وتحديد مكانة الدوريات العلمية المنشورة بها والتي أظهرت تقدم جامعة المنيا الملحوظ فيها علي مدار السنوات الماضية.
وقدم رئيس الجامعة التهنئة لجميع أبناء الجامعة عامة والباحثين بصفة خاصة على هذا الإنجاز المرموق، موجهًا إلى تعزيز الجهود بوحدة التصنيف الدولي لتوفير الدورات التدريبية وورش العمل لدعم تلك الجهود ورفعة مكانة الجامعة دوليًا.
 وأوضح فرحات بأن تصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي يعتمد في تقييمه أفضل الجامعات العالمية في 5 مجالات رئيسية هي: التدريس وبيئة التعليم، وحجم ومعدل إنتاجية الأبحاث، والسمعة، والاستشهادات ومعدل التأثير، والمكانة الدولية، والتطبيق في الصناعة ونقل المعرفة، وذلك من خلال 13 مؤشرًا للأداء مرتبط بالتدريس والبحث العلمي ونقل المعرفة والاستبيانات الدولية، والتي توفر المقارنات الأكثر شمولًا وتوازنًا بين الجامعات.

جامعة المنيا أفضل الجامعات المصرية تصنيف التايمز مؤسسات التعليم العالي وزارة التعليم العالي الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا

الأكثر قراءة

حقيقة تأثر مصر بالعاصفة "إلياس".. ومفاجأة بشأن طقس الأسبوع

الكونفدرالية.. أرتا سولار يباغت الزمالك بهدف مبكر فى إياب دور الـ32

الزمالك يصنع المعجزة برباعية فى الشوط الثانى ويعبر أرتا سولار

الزمالك يقلب تأخره إلى تقدم مثير بهدفين ويعيد آماله فى التأهل

"عاشت فى رعب 5 سنين".. صديقة موظفة جامعة القاهرة تكشف السبب الحقيقى لمقتلها

الرئيس السيسى: "إحنا كدولة ومواطنين ورجال أعمال نقدر ننهى الأزمة الحالية"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

مواهب للبيع

وائل لطفي

حكاية وطن يجب أن يكمل ما بدأه

ماجد حبته

حكاية تسع سنوات

إسراء شوقي

نساء مصر.. «حكاية وطن»

الحسين عبدالرازق

من أقوالهم سلط عليهم

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

صور

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

محطة تل أبيب

المزيد

الكابوس الأبدى.. شهادات إسرائيلية حديثة عن حرب أكتوبر: «جحيم وصدمة.. ونتائجها مرعبة»

رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفًا أدوا صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة