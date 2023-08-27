رئيس صحة "الشيوخ" يشيد بمستشفيات جامعة المنيا خلال جولة تفقدية

أشاد الدكتور علي مهران أستاذ الأمراض التناسلية بكلية الطب في جامعة أسيوط، ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بالتطور الهائل الذي شهدته مستشفيات المنيا الجامعية والجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة من أجل الارتقاء بمنظومة الصحة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لـجامعة المنيا، لمناقشة رسالة دكتوراه مقدمة من الطبيب شهاب ممدوح شوقي، بقسم جراحة الكلي والمسالك البولية والتناسلية، بكلية طب المنيا، تحت إشراف الدكتور محمد صلاح البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتور طه أبوالمجد، والدكتور مصطفي مجدي عبدالغني، والدكتور أحمد عصام عبدالعزيز.

واستقبل الدكتور حسام شوقي عميد كلية الطب في جامعة المنيا، اليوم، الدكتور علي مهران رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، وخلال اللقاء أثني الثاني علي التطور الكبير الذي شهدته مستشفيات جامعة المنيا، والمنشآت الجديدة التي أضيفت خلال الفترة الماضية، وناقشا نظام التعليم الجديد.

عقب ذلك ألتقي رئيس صحة الشيوخ بالدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، وتبادلا وجهات النظر حول سير منظومة العمل بكليات القطاع الطبي وتطوير المستشفيات الجامعية، ثم تطرقا لمناقشة بعض المعوقات التي تواجه المنظومة الصحية، وخطة تطوير المستشفيات الجامعية، وكذا سير العمل بجامعة المنيا الأهلية التي جري افتتاحها العام الماضي، وتضم 7 كليات منها 4 بالقطاع الطبي، حيث أشاد رئيس صحة الشيوخ بالدور الذي بذلته جامعة المنيا؛ لإضافة كليات جديدة بجامعة المنيا الأهلية معظمها بالقطاع الطبي.

وخلال الزيارة التي أمتدت لنحو 8 ساعات تفقد رئيس لجنة الصحة يرافقه الدكتور محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ، مستشفي المسالك البولية بجامعة المنيا، حيث أشاد الأول بوحدة تفتيت الحصوات التي تضم أحدث الأجهزة، وكذا غرف العمليات.

وقال الدكتور محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ، والاستاذ بكلية الطب في جامعة المنيا، إن رسالة الدكتوراة التي ناقشها رئيس لجنة الصحة بالشيوخ، تدور حول وجود علاقة بين شكل الآذن لدي الأفراد وارتباطها بالقدرة الجنسية، وهي تعتبر الأولي من نوعها التي تركز علي مناقشة العلاقة بين القدرة الجنسية وشكل أعضاء الجسم بين الأشخاص، مؤكدا أن الدراسة أثبتت وجود علاقة فعلية، وهي تعتبر بمثابة كشف جديد خاص بالأمراض التناسلية بشكل عام، والضعف الجنسي بشكل خاص.

رئيس لجنة صحةالشيوخ أثناء مناقشة رسالة دكتوراه بجامعة المنيا

رئيس لجنة صحةالشيوخ أثناء مناقشة رسالة دكتوراه بجامعة المنيا