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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طب المنيا تحصل على المركز الأول بمسابقة أقسام القلب

قسم القلب بطب المنيا
قسم القلب بطب المنيا يحصل علي المركز الأول

تحدث الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، عن حصول قسم القلب بكلية الطب الجامعة على المركز الأول على الجامعات المصرية والمراكز البحثية لأفضل أقسام القلب بكليات الطب بالمسابقة التي أقيمت تحت رعاية جمعية القلب المصرية، أثناء انعقاد مؤتمر cardio pearl السنوي حول موضوع "تطوير علاج أمراض القلب وما تشهده من طفرة في عالم الطب".

وأكد رئيس الجامعة أن المسابقة تنافس فيها 14 فريقًا من أقسام القلب بالجامعات المصرية والمراكز البحثية.

وأشاد رئيس الجامعة بحصول قسم القلب على هذه الجائزة المتميزة، والتي تأتي انعكاسًا لكفاءة القسم وأطبائه، وما أحدثه من طفرة علاجية وتطورًا نوعيًا لخدمة الحالات القلبية بالمحافظة في الآونة الأخيرة، وفق أفضل الممارسات العالمية، مثمنًا جهود القسم وإنجازاته البارزة بفضل ما وفرته الجامعة من بيئة تقنية متطورة، أدت إلى ارتفاع أعداد عمليات القسطرة والقلب المفتوح بمستشفى القلب والصدر الجامعي، والتي أسهمت في خفض معاناة المرضى وأسرهم، وخفض التكلفة العلاجية.

قسم القلب بطب المنيا يحصل علي المركز الأول
قسم القلب بطب المنيا يحصل علي المركز الأول
قسم القلب بطب المنيا يحصل علي المركز الأول
قسم القلب بطب المنيا يحصل علي المركز الأول
جامعة المنيا قسم القلب بطب المنيا المرطز الاول علي مستوي الجامعات المصرية مسابقة تحت رعاية جمعبة القلب المصرية الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا

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