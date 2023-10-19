تبدأ في يناير.. موعد امتحانات الترم الأول 2024 لطلاب المدارس
مع بدء العام الدراسي الحالي يشغل أذهان الطلاب وأولياء أمورهم معرفة موعد امتحانات الترم الأول ٢٠٢٤ لطلاب المدارس عبر جوجل، حيث يتحرى العديد من الطلبة وأولياء الأمور خلال الوقت الحالي، عن ميعاد الامتحانات بالعام الدراسي الحالي 2023-2024 لكي يكونوا على علم به، وليبدأوا الاستعداد في المذاكرة والمراجعة للمقررات الدراسية بكل، وتكون جدٍ واجتهاد.
موعد امتحانات الترم الأول ٢٠٢٤ لطلاب المدارس
وتنشر "الدستور" موعد امتحانات الترم الأول ٢٠٢٤ لطلاب المدارس، وخريطة العام الدراسي 2023 – 2024، والتي جاءت كالتالي.
امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024
ومن المقرر أن سينتهي الترم الأول في يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024، وعلى أن ستبدأ امتحانات نصف العام في يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024، بينما تكون امتحانات الترم الأول لكافة صفوف النقل في مدارس التعليم الفني، وتكون امتحان الجدارات الأساسية لجميع صفوف النقل في مدارس التعليم الفني (جدارات)، ستبدأ يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024.
وجاء ذلك طبقا للخريطة المعتمدة من خلال الدكتور رضا حجازي بصفته وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بشأن العام الدراسي الجديد لعام 2023-2024.
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خريطة العام الدراسي 2023 - 2024
- يوم السبت الموافق (30 سبتمبر) بداية الفصل الدراسي الأول للطلاب.
- يوم الخميس الموافق (25 يناير 2024) موعد الانتهاء للفصل الدراسي الأول للطلاب.
- يوم الثلاثاء الموافق (9 يناير 2024) تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لكافة صفوف النقل بمدارس التعليم الفني.
- يوم الثلاثاء الموافق (9 يناير 2024) ستبدأ امتحانات صفوف النقل في مدارس التعليم الفني.
- تبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت الموافق (27 يناير 2024)، وستنتهي يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024.
- تستمر مدة إجازة منتصف العام الدراسي 2023-2024 لمدة أسبوعين.
- يوم السبت (10 فبراير 2024) سيبدأ الفصل الدراسي الثاني.
- يوم الخميس الموافق (6 يونيو 2024) سينتهي الفصل الدراسي الثاني.
- يوم السبت الموافق (25 مايو 2024) ستبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.
- يوم السبت الموافق (1 يونيو 2024) ستبدأ امتحانات الدبلومات الفنية.
- يوم السبت الموافق (15 يونيو 2024) ستبدأ امتحانات الثانوية العامة.
- وفي حالة تعارض ميعاد إجازة نصف العام مع موعد إجازة وزارة التعليم العالي في مصر والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية سيتم توحيد الإجازة معهما.
- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لكافة الصفوف.
- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين (الأول والثاني) من ضمن أيام الدراسة الفعلية وستحتسب من ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.