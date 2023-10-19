تبدأ في يناير.. موعد امتحانات الترم الأول 2024 لطلاب المدارس

مع بدء العام الدراسي الحالي يشغل أذهان الطلاب وأولياء أمورهم معرفة موعد امتحانات الترم الأول ٢٠٢٤ لطلاب المدارس عبر جوجل، حيث يتحرى العديد من الطلبة وأولياء الأمور خلال الوقت الحالي، عن ميعاد الامتحانات بالعام الدراسي الحالي 2023-2024 لكي يكونوا على علم به، وليبدأوا الاستعداد في المذاكرة والمراجعة للمقررات الدراسية بكل، وتكون جدٍ واجتهاد.

موعد امتحانات الترم الأول ٢٠٢٤ لطلاب المدارس

وتنشر "الدستور" موعد امتحانات الترم الأول ٢٠٢٤ لطلاب المدارس، وخريطة العام الدراسي 2023 – 2024، والتي جاءت كالتالي.

امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024

ومن المقرر أن سينتهي الترم الأول في يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024، وعلى أن ستبدأ امتحانات نصف العام في يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024، بينما تكون امتحانات الترم الأول لكافة صفوف النقل في مدارس التعليم الفني، وتكون امتحان الجدارات الأساسية لجميع صفوف النقل في مدارس التعليم الفني (جدارات)، ستبدأ يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024.

وجاء ذلك طبقا للخريطة المعتمدة من خلال الدكتور رضا حجازي بصفته وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بشأن العام الدراسي الجديد لعام 2023-2024.

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