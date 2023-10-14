"مديريات التعليم" توجه بضرورة الالتزام بالأجزاء المقرر تدريسها في امتحانات الشهر

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لعقد اول اختبار شهري لصفوف النقل، بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

ووجهت مديريات التربية والتعليم تعليمات هامة للإدارات التعليم، بضرورة الإلتزام بتوزيع المنهج الدراسي، وأن يكون الاختبار الأول خاص بأجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول، وعدم احتواءه على أسئلة خارج منهج شهر اكتوبر.

على ان يكون الاختبار الثاني يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني، والاختبار النهائي يكون خاص بكل ما درس في الفصل الدراسي كاملا، على أن يكون مجموع الطالب في النهاية بخصوص مجموع الدرجات الثلاث.

الالتزام بنظام التقييم لطلاب

وشددت المديريات ايضا، على ضرورة الإلتزام بنظام التقييم لطلاب الصفوف الابتدائية، بتوزيع درجات امتحانات تقييم الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، بتخصيص 60 درجة للاختبارات، وتخصيص 35 درجة للمهام الأدائية، وتخصيص 5 درجات للمواظبة على الحضور، لتكون الدرجة النهائية 100 درجة.

وقال مصدر مسؤول بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ان هناك لجان متابعه

داخل الإدارات التعليمية لمتابعة وضع اسئلة امتحانات الشهر داخل المدارس، وفقًا لتعليمات المديريات التعليمية ووزارة التربية والتعليم.

وكان قد اعلنت الوزارة، أن تكون مادة ICT ومادة المهارات المهنية يتم احتسابهم من ضمن المواد الأساسية التي تضاف للمجموع ( مواد نجاح ورسوب وتضاف للمجموع)، وتعتمد الامتحانات على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة.

وفيما يخص تقييم مقرر القيم واحترام الآخر يتم إجراء تقويم تكويني، حيث يقيم المدرس سلوك الطلاب، وذلك ضمن نواتج التعلم الخاصة بالقيم التي يتضمنها المنهج المقرر.

جدير بالذكر، ان العام الدراسي الحالي انطلق يوم ٣٠ سبتمبر الماضي، لجميع الصفوف الدراسية، على مستوى الجمهورية، وفقًا للخريطة الزمنية المقررة من الدكتور رضا حجازي للعام الدراسي الجديد.