السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

منهج الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023 فى كل المواد الدراسية

الصف الأول الثانوي
الصف الأول الثانوي

يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين عن منهج الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023 حيث يبحث الطلاب عن منهج الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023، وترصد الدستور خلال السطور المقبلة جميع التفاصيل عن توزيع منهج الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023 حسبما أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وتوزيع المناهج التى تم تعميمها على مدارس جمهورية مصر العربية. 

منهج الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023 

جاء منهج الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023 التاريخ كالتالى الوحدة الأولى: درس الحضارة والتاريخ -  درس مصادر دراسة الحضارات درس عوامل قيام الحضارات، أما منهج الجغرافيا فهو الدرس التمهيدى موقع مصر - درس مدخل لدراسة علم الجغرافيا - درس موقع مصر وأهميته.

أما المواد العلمية فى توزيع منهج الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023 حسبما أعلنتها وزارة التربية والتعليم فى الترم الاول جاءت كالتالى: 

منهج الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023 الكيمياء: الباب الأول كامل - الباب الثاني إلى درس المول.

منهج الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023 الفيزياء: الباب الأول كاملا - الباب الثاني إلى درس أنواع العجلة فقط.

منهج الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023 الأحياء: من الكربوهيدرات إلى النظرية الخلوية.

منهج الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023 اللغة الإنجليزية: الوحدتين الأولى والثانية.

منهج الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023 الفلسفة: الوحدة الأولى: مبادئ التفكير الفلسفي - الموضوع الأول التفكير الإنساني.

توزيع منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 رياضيات

أحدث كلمات منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 انجليزي

أما فى المواد الرياضية جاءت توزيع منهج الصف الأول الثانوي فى الترم الأول كالتالى: 

الجبر: حل معادلات الدرجة الثانية في متغير واحد بيانيا – مقدمة عن الأعداد المركبة – الحد التخيلي – قوى ت الصحيحة – تساوي عددين مركبين – العمليات على الأعداد المركبة – جمع وطرح وضرب الأعداد المركبة – العددين المترافقين – قسمة الأعداد المركبة.

حساب المثلثات: الزاوية الموجهة: المقياس الستيني للزاوية الموجهة – الوضع القياسي للزاوية الموجهة – القياس الموجب والقياس السالب للزاوية الموجهة  - موقع الزاوية في المستوى الإحداثي المتعامد – الزوايا المتكافئة.

أخر موعد تقديم الصف الأول الثانوي الصف الأول الثانوي أعتماد تنسيق الصف الأول الثانوي أسئلة امتحان الرياضة الصف الاول الثانوي 2021 أوراق تقديم الصف الأول الثانوي 2023

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