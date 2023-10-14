إقبال كبير على مجموعات التقوية بدلا من الدروس الخصوصية فى مدارس الجيزة (صور)

شهدت مجموعات التقوية المدرسية إقبالًا كبيرًا فى أول أسابيع الدراسة وهى مجموعات التقوية التى أقرتها وزارة التربية والتعليم كبديل للدروس الخصوصية للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور.

مجموعات التقوية

وحصلت “الدستور” على صور من مجموعات التقوية لمدرسة السعيدية الثانوية وهي أكبر مدرسة ثانوية في محافظة الجيزة، حيث شهدت المجاميع المدرسية إقبالًا كبيرًا من طلاب الصفوف الدراسية الأول والثاني والثالث الثانوي وتعدى عدد الطلاب فى المجموعة الواحدة للمادة أكثر من 200 طالب، وهذا الرقم كبير ويحدث لأول مرة فى تاريخ التربية والتعليم أن يتعدى عدد الطلاب المقبلين على مجموعة التقوية أكثر من 200 طالب.

وقال معلمين بمدرسة السعيدية أنه يتم أختيار معلمين مجموعات التقوية بدقة كبيرة وهم من أكفأ المعلمين على مستوى المحافظات بالإضافة إلى أن الأسعار بسيطة مقارنة بأسعار الدروس الخصوصية.

ووجه الوزير، مديري المديريات التعليمية، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لكي تكون "مجموعات الدعم" بالمدارس عامل جذب لأبنائنا الطلاب، موضحًا أنه سيتم تجهيز قاعات خاصة بهذه المجموعات في عدد محدد من المدارس داخل كل إدارة تعليمية لاستقبال الطلاب، واختيار أفضل المعلمين المتميزين لتدريس المواد المختلفة في مجموعات الدعم وخاصة لمرحلة الشهادات الإعدادية والثانوية، أما صفوف النقل ستتم داخل المدارس.

أقرا ايضًا

وأوضح الدكتور رضا حجازي، أنه سيتم تطبيق القرار الخاص بمجموعات الدعم على جميع المحافظات خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن وزير المالية وافق على صرف مستحقات المعلمين أولًا بأول، بعد خصم حق الدولة المتمثل في الضرائب على أن يتم تشكيل لجان مالية وإدارية بمعرفة الإدارات التعليمية وتحت إشراف كل من مديري المديريات والإدارات التعليمية، تجنبًا لحدوث أي مشكلات قد تواجه مجموعات الدعم.

وأكد الوزير، أن مجموعات الدعم ستتم وفقًا لجودة تعليمية عالية، كأحد خطط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.