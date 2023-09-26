الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف والتطوير بمنشية عبدالمنعم رياض وسوق التقوى

محافظة الغربية
محافظة الغربية

أكد د.طارق رحمي، محافظ الغربية، أنه لا مكان للعشوائيات ولا للمناطق غير المخططة في الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس السيسي، وأن تطوير المناطق العشوائية بمحافظة الغربية وتحويلها إلى مناطق حضارية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

يأتي على رأس أولويات المسئولين والقيادة السياسية بالدولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بتوفير حياة كريمة تليق بالمواطنين، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها مساء اليوم لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بمنطقة منشية عبدالمنعم رياض وسوق التقوى بالمحلة الكبرى، بحضور النائب محمود الشامي، المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة، اللواء هشام رفعت رئيس حي أول المحلة.

وخلال الجولة تابع المحافظ تطوير منشية عبدالمنعم رياض بحي ثان المحلة الكبرى، حيث تشهد المنطقة أعمال تطوير شاملة شملت توسعة ورصف شارع منشية عبدالمنعم رياض الرئيسي من دوران الشركة حتى نهاية سوق التقوى كما تم ترکیب الانترلوك بـ35 شارع فرعي، وإزالة البروز والتعديات إضافة إلى تركيب أعمدة إنارة للطرق وتطوير ورفع كفاءة أرصفة المشاة لتسهيل حركة سير المواطنين.

واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال التطوير الجارية بسوق التقوى التي تشمل توحيد عرض الأرصفة، ووضع تصميم موحد لأكشاك سوق التقوى.

محافظة الغربية

محافظة الغربية
محافظة الغربية
محافظة الغربية
محافظة الغربية
محافظة الغربية
محافظة الغربية
محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف والتطوير بمنشية عبد المنعم رياض وسوق التقوى بالمحلة الكبرى محافظ الغربية المناطق العشوائية بمحافظة الغربية حياة كريمة تليق بالمواطنين تطوير منشية عبد المنعم رياض حي ثان المحلة الكبرى

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