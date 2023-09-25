الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ الغربية يفتتح مدرستين فى المحلة بتكلفة 13.2 مليون جنيه

محافظ الغربية يفتتح
محافظ الغربية يفتتح مدرستين

افتتح الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، صباح اليوم، مدرستي أولاد علي عبدالواحد للتعليم الأساسي ومدرسة حبيب صقر الإعدادية، بحضور النائب محمود الشامي، النائب عمرو السعيد فهمي، المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، المهندس محمد سلامة مدير هيئة الأبنية التعليمية، اللواء عمرو فكري رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى.

بدأت جولة الافتتاحات بافتتاح مدرسة أولاد على عبدالواحد للتعليم الأساسي التي تم إنشاؤها على مساحة 2500م وتحتوي على (9 فصول، 2 فصل رياض أطفال، معمل، غرفة حاسب آلي، غرفة مجالات، مكتبة، قاعة متعددة الأغراض، مصادر، غرفة طبيب، غرفة مصلى) بإجمالي تكلفة 7,9 مليون جنيه.

وتابع المحافظ جولته بافتتاح مدرسة حبيب صقر الإعدادية التي تم إنشاؤها على مساحة 1050م بإجمالي تكلفة 5.3 مليون جنيه وتضم المدرسة (6 فصول، مكتبة، مجالات، معملا، غرفة حاسب آلى، صالة متعددة الأغراض، إدارة، مصلى).

الجمهورية الجديدة التي تهدف في المقام الأول لبناء الإنسان

وأكد محافظ الغربية أن الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تهدف في المقام الأول لبناء الإنسان المصري والاستثمار فيه، ومن ثم كان الاهتمام بالتعليم ورفع جودة الخدمات التعليمية المقدمة من خلال التوسع في بناء وتطوير المدارس بمختلف مراكز وقرى المحافظة لضمان الارتقاء بجودة التعليم في المناطق الأولى بالرعاية لتحقيق العدالة والمساواة.

الدولة مستمرة في سياسة التوسع في إنشاء المدارس

وأضاف محافظ الغربية أن الدولة مستمرة في سياسة التوسع في إنشاء المدارس الجديدة وتطوير وتوسعة المدارس الحالية، من أجل خفض الكثافة بالفصول وتحسين جودة التعليم بالمدارس، وتوفير خدمة تعليمية عالية تساهم في تخريج أجيال قادرة على مواكبة سوق العمل والتطور العلمي.

مدرسة حبيب صقر الإعدادية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تهدف في المقام لبناء الإنسان رفع جودة الخدمات تطوير المدارس

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