الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يوجه بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق

صورة من الحدث
صورة من الحدث

عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم، اجتماعًا لمناقشة عدد من الإجراءات المتخذة لمتابعة توافر السلع الغذائية وضبط الأسواق، ومنع التلاعب بالأسعار، أو احتكار أية سلعة، بـ محافظة الغربية بحضور نجوى العشيري، السكرتير العام للمحافظة، العميد عمرو الطوخي، مدير مباحث التموين بالغربية، محمد أبوهاشم، مدير مديرية التموين بالغربية، الدكتور أسامة بلبل، مدير مديرية الصحة بالغربية، الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، المهندسة حنان عامر، مدير فرع هيئة سلامة الغذاء، وممثلي الغرفة التجارية بالغربية، الرصد الميداني.

وخلال الاجتماع أكد محافظ الغربية، أن المحافظة بكل أجهزتها التنفيذية مستمرة في تنفيذ التوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء واللواء وزير التنمية المحلية، بخصوص المتابعة اليومية وإحكام الرقابة على السلع والأسواق ومواجهة كل صور الغش التجاري والاحتكار والمغالاة خاصة في السلع الأساسية.

إحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق

وشدد المحافظ خلال الاجتماع على اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق، ومنع الاحتكار، والعمل على ثبات الأسعار، والتأكد التام من توافر جميع السلع الأساسية بكميات كافية، لافتًا إلى أهمية الرصد الدائم والمتابعة المستمرة لكافة السلع وخاصة المواد الغذائية.

كما وجّه المحافظ بتكثيف حملات الرقابة من مديريات الصحة، التموين، الطب البيطري، سلامة الغذاء ومباحث التموين والتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية للمتابعة اليومية والتأكد من صلاحية وتوافر السلع مع تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين، موجها إدارة الرصد بالديوان العام وبالوحدات المحلية بالمرور اليومي على الأسواق ومنافذ بيع السلع للجملة والتجزئة، للتأكد من توافر السلع وعدم المغالاة بالأسعار، وإعلانها للجمهور بشكل واضح، مع الاحتفاظ بالفواتير الخاصة بذلك.

واختتم المحافظ الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تكاتف جميع الجهود والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، لتكثيف الحملات التموينية والرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز وأماكن تداول السلع الغذائية لضبط الأسعار، والتأكد من وزن رغيف الخبز، ومطابقته للاشتراطات والمواصفات الموضوعة.

وناشد المحافظ المواطنين، بالإبلاغ الفوري عن الأسعار المرتفعة وكذلك مخازن محتكري السلع بهدف رفع أسعارها 

محافظة الغربية توافر السلع الغذائية ضبط الأسواق التلاعب بالأسعار إحكام الرقابة السيطرة على الأسواق مديريات الصحة

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